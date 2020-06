Palmeiras promove congresso com Luxemburgo e representantes de times estrangeiros

O Palmeiras vai realizar a partir desta terça-feira um congresso esportivo que contará com a participação de representantes des clubes de fora do Brasil. O 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol será online, em função das medidas restritivas impostas pela pandemia do coronavírus, e terá duração de sete dias, se encerrando na próxima segunda.

O impacto da doença no esporte será a principal temática do evento, que terá a presença de diversos profissionais do Palmeiras, além de clubes do exterior, como Porto, Roma, Manchester City, Shakhtar Donetsk e River Plate. Ainda estão presentes personalidades do futebol nacional e internacional, como técnicos, atletas e ex-jogadores, dirigentes, jornalistas e acadêmicos do Centro Universitário FAM.

No sábado, um dos participantes será Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras e que terá a companhia de Muricy Ramalho ou do ex-meia Alex. Já entre os representantes de times estrangeiros estão Harry Dunn (analista de desempenho do Manchester City), Jose Fernando Rodrigues Boto (chefe de scout do Shakhtar Donetsk), Tiago Leal (analista de desempenho da Roma) e Gustavo Gross (diretor esportivo de projeto do River Plate).

O encontro terá transmissão ao vivo por plataformas de mídias digitais, como a TV Palmeiras no YouTube e o Instagram oficial do clube. Os debates se iniciarão sempre às 17 horas.

Confira a programação do 2º Congresso Palmeiras de Ciências do Futebol:

02/06 TERÇA-FEIRA – 17h

Desenvolvimento da performance e prevenção de lesões no período da Covid-19

Palmeiras: Daniel Gonçalves – Coordenador Cientifico

Palmeiras: Antônio Melo – Coordenador de Preparação Física

Sports Science and Exercise Physiology / The Villages SC and Brazilian Indoor Soccer National Team: Cláudio Pavanelli – Fisiologista

FAM: Prof. Henry Dan Kiyomoto – Professor do curso de Fisioterapia da FAM

Convidado especial e mediador: Mauro Beting

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

03/06 QUARTA-FEIRA – 17h

Nutrição Esportiva em um mundo globalizado pela Covid-19: novas práticas, novos hábitos e novos tempos

Palmeiras: Mirtes Stancanelli – Nutricionista

Futebol Clube do Porto: Vitor Hugo Teixeira – Nutricionista

FAM: Prof. Marcelo Luiz Peixoto Sobral – Professor do curso de Medicina da FAM

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

04/06 QUINTA-FEIRA – 17h

Análise de desempenho e mercado no futebol

Palmeiras: Lucas Oliveira – Analista de mercado

Palmeiras: Rafael Costa – Analista de desempenho

Palmeiras: Guilherme Dias – Analista de desempenho

Shakhtar Donetsk: Jose Fernando Rodrigues Boto – Chefe de Scout

Manchester City: Harry Dunn – Analista de desempenho

Roma: Tiago Leal – Analista de desempenho

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

05/06 SEXTA-FEIRA – 17h

Nova Etapa – A carreira fora dos campos

Palmeiras: Edu Dracena – Assessor de Futebol

Federação Paulista de Futebol: Mauro Silva – Vice-presidente

FAM: a confirmar

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

06/06 SÁBADO – 17h

Palmeiras: Vanderlei Luxemburgo – Técnico

Convidado: Alex ou Muricy Ramalho (A confirmar)

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

07/06 DOMINGO – 17h

Futebol de Base – A escola de formação

Palmeiras: João Paulo Sampaio – Coordenador geral das categorias de base

River Plate: Gustavo Gross – Diretor Esportivo de Projeto do River Plate

FAM: Prof. Vinícius Barroso Hirota – Coordenador do curso de Educação Física

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras

08/06 SEGUNDA-FEIRA – 17h

O futebol feminino como ferramenta para o empoderamento da mulher na área social e financeira

Palmeiras: Rosana Augusto – Atleta

Palmeiras: Ricardo Belli – Técnico

FAM: Prof. Vinícius Barroso Hirota – Coordenador do curso de Educação Física

Convidado especial e mediador: Mauro Beting – Jornalista

Apresentação: Alessandra Colturato – TV Palmeiras