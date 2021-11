Palmeiras precisa superar retrospecto ruim contra Carille no clássico com o Santos Verdão apenas um de nove jogos contra o treinador, mas não perder para o Santos há seis partidas

O Palmeiras não tem bom retrospecto quando enfrenta o técnico Fábio Carille. O confronto voltará acontecer no domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, com o treinador no comando do Santos.

Pogba pode deixar o United, Real Madrid vai atrás de “novo” Haaland, Duílio abre as portas do CT para Paulinho… O Dia do Mercado!

Enquanto Carille esteve no Corinthians entre 2017 e 2019, o Verdão enfrentou o técnico nove vezes, somando sete derrotas, um empate e apenas uma vitória – um aproveitamento inferior a 15%.

Como agravante, a única vitória ainda teve um gosto amargo: 1 a 0 fora de casa no jogo de ida da final do Paulistão de 2018. Na volta, o Palmeiras foi derrotado pelo mesmo placar no Allianz Parque e foi derrotado nos pênaltis. O duelo marcou o episódio de acusação de interferência externa na arbitragem na anulação de pênalti em Dudu.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Se contra Carille os resultados não são bons, contra o Santos o cenário é animador para o Alviverde, que não perde para o rival praiano desde 2019. Desde então, foram dois empates e quatro vitórias, incluindo o 1 a 0 na final da Libertadores de 2020.

O Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e ocupa a vice-liderança na tabela, com 52 pontos. A distância para o líder Atlético-MG é de 10 pontos.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



Veja os jogos de Fábio Carille contra o Palmeiras:



-> 22/2/2017 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras

-> 12/7/2017 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians

-> 5/11/2017 – Corinthians 3 x 2 Palmeiras

-> 24/2/2018 – Corinthians 2 x 0 Palmeiras

-> 31/3/2018 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras

-> 8/4/2018 – Palmeiras 0 (3) x (4) 1 Corinthians

-> 13/5/2018 – Corinthians 1 x 0 Palmeiras

-> 2/2/2019 – Palmeiras 0 x 1 Corinthians

-> 4/8/2019 – Corinthians 1 x 1 Palmeiras

E MAIS:

Saiba mais