Palmeiras precisa repetir façanha do Corinthians de 2018 para conquistar O Paulistão

Com a derrota na primeira partida da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras precisará repetir o feito que o Corinthians protagonizou em 2018, na casa alviverde, para se sagrar tetracampeão na Neo Química Arena. Naquela ocasião, a equipe alvinegra venceu no Allianz Parque após perder, na ida, pelo mesmo placar de 1 a 0, e conquistou o Paulistão na disputa por pênaltis.

Naquele ano, o Palmeiras venceu na Neo Química Arena com um gol de Miguel Borja, ainda no início do primeiro tempo. No restante da partida, a equipe, à época treinada por Roger Machado, administrou o resultado e ofereceu a bola ao Corinthians – que somou 69% de posse -, mas não reverteu esse domínio em grandes oportunidades.

O duelo ainda ficou marcado por uma confusão generalizada entre os jogadores na reta final do primeiro tempo, que resultou na expulsão de Clayson e Felipe Melo. “Ele (o árbitro) já veio mal intencionado com a gente. Me ameaçou desde o começo, dizendo que ia me expulsar. Não teve nada nada. Na hora da confusão, ele (Felipe Melo), veio me empurrar. Não coloquei a mão em ninguém”, disse o atacante corintiano após a partida.

Para a partida de volta, o Corinthians foi motivado pelo bom resultado que teve contra o Palmeiras em 2017, em que venceu todos os clássicos disputados naquele ano – incluindo uma partida no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Além disso, à época daquele confronto, o Palmeiras havia vencido apenas um clássico com o Corinthians em sua casa desde que foi reaberta em 2014 e adotou seu novo nome.

Na volta, com Rodriguinho, o Corinthians abriu placar logo no primeiro minuto de partida. E, assim como o Palmeiras na ida, segurou o placar para levar a disputa para os pênaltis. A partida ainda teve um gol anulado de Willian Bigode, de cabeça, por impedimento de poucos centímetros, e a marcação polêmica de um pênalti sobre Dudu, no segundo tempo.

O árbitro Marcelo Aparecido de Souza assinalou a penalidade e, depois de oito minutos e muitas reclamações dos jogadores corintianos, cancelou o pênalti de Ralf sobre Dudu. À época, a diretoria alviverde afirmou que houve interferência externa, em um período que não havia o árbitro de vídeo (VAR) no futebol brasileiro.

DECISÃO EM 2025

Para o confronto pelo Paulistão de 2025, o Palmeiras chega sem vencer o rival nos três últimos jogos disputados. Na última partida na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Neste ano, as equipes já haviam empatado por 1 a 1 no Allianz Parque, pela primeira fase do Paulistão.

O histórico na Neo Química Arena é favorável ao Corinthians. Em 20 partidas disputadas em Itaquera, a equipe alvinegra venceu oito, enquanto o Palmeiras levou a melhor em seis confrontos. Ainda houve seis empates no estádio desde que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2014.

Ainda que o retrospecto recente não seja favorável, o Palmeiras se apoia no momento vivido pelas equipes nos últimos anos. Entre 2022 e 2024, o Corinthians não conseguiu derrotar o maior rival em seus domínios. A primeira vitória, depois de três temporadas, se deu justamente naquele confronto do último ano, pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira também se apoia nas últimas finais de Paulistão para motivar o elenco. Desde 2022, na conquista do tricampeonato, o Palmeiras perdeu a partida de ida em todas as decisões. Por outro lado, contra o Corinthians, será a primeira vez em que o time precisará reverter o resultado longe de seus domínios.

2022 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras

2023 – Água Santa 2 x 1 Palmeiras

2024 – Santos 1 x 0 Palmeiras

“Se jogarmos 10 partidas desta maneira, ganharemos oito. Se forem cinco, vamos ganhar quatro. Desta vez não fomos bem nem no jogo jogado, nem na transição e nem em bola parada. Mas não temos nada a perder e vamos tentar o nosso melhor para reverter esse resultado”, garantiu Abel Ferreira, após a derrota deste domingo.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no dia 27 de março, quinta-feira, pela partida de volta da final do Paulistão. O Corinthians busca o 31º título Estadual, enquanto o Palmeiras pode se sagrar tetracampeão, feito inédito na era profissional do futebol paulista. A única vez em que um clube conseguiu a façanha se deu com o extinto Paulistano, na década de 1910.