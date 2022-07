Palmeiras pode ter recorde de público contra o São Paulo em decisão na Copa do Brasil Caso os 38,9 mil ingressos vendidos sejam ultrapassados, será o maior número de torcedores presentes em um Choque-Rei no Allianz

O confronto desta quinta-feira entre Palmeiras e São Paulo pode marcar muito mais que apenas a vaga para as quartas da Copa do Brasil. No Allianz Parque, o clássico pode ter recorde de público desde a inauguração.

Inaugurado em novembro de 2014, o estádio palestrino já recebeu 15 duelos entre os times. O primeiro aconteceu em 25 de março de 2015, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, vitória do Verdão por 3 a 0 diante de 25.804 palmeirenses pagantes.

Depois, pelo Brasileirão, o público foi ainda melhor. 29.233 torcedores acompanharam mais uma goleada, dessa vez por 4 a 0, do Alviverde sobre o rival do Morumbi. Já no ano seguinte, também pelo nacional, 39.944 pagantes estiveram nas arquibancadas do Allianz para o jogo que terminou 2 a 1 para os donos da casa.

Este número, inclusive, está no ranking dos dez melhores públicos já recebidos pelo Palmeiras em sua casa. Em 2017, dois confrontos e duas goleadas palestrinas sob seus domínios. O primeiro, dia 11 de março, pelo Paulistão, acabou 3 a 0 diante de 36.090 pagantes. Já o segundo, 4 a 2 no Brasileirão com os olhares de 33.537 torcedores.

Já no estadual do ano seguinte, 34.916 torcedores do Verdão assistiram a vitória do seu clube de coração contra o São Paulo pelo placar de 2 a 0. O mesmo aconteceu no nacional, quando o time comandado por Roger Machado, naquela época, fez a alegria de 32.841 pessoas ao conquistar um novo triunfo, desta vez por 3 a 1.

Em 2019, contudo, roteiros diferentes fizeram o ano do Choque-Rei no Allianz Parque. Com os empates sem gols nos jogos de ida e volta da semifinal do Paulistão, a vaga para a decisão seria decidida nos pênaltis. 36.862 torcedores viram a eliminação do Verdão para o rival.

No Campeonato Brasileiro a chave foi virada e, em outubro daquele ano, nova goleada palestrina: 3 a 0 com o apoio de 29.481 palmeirenses.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de Covid-19, o que impossibilitou a realização de diversos eventos no mundo, incluindo partidas de futebol. Assim que as autoridades liberaram as partidas, todas elas precisaram respeitar os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e não contaram com a presença de públicos.

Já em 2021, com a liberação de parte das arquibancadas, o Palmeiras sofreu a primeira derrota para o rival em seu estádio com a presença de público. 35.570 torcedores assistiram o revés por 2 a 0 para o Tricolor.

Na atual temporada, o duelo decisivo será o primeiro encontro dos adversários em solo palmeirense. Até a última atualização divulgada pelo clube, às 15h15 desta quarta, 38,9 mil ingressos foram vendidos. Vale lembrar que o número ainda pode aumentar e bater todos os recordes de público da partida sob os domínios do Verdão.

Confira os dez melhores públicos do Allianz Parque:



2/12/2018 – Palmeiras 3×2 Vitória: 41.256 torcedores

8/4/2018 – Palmeiras 0x1 Corinthians: 41.227 torcedores

27/11/2016 – Palmeiras 1×0 Chapecoense: 40.986 torcedores

31/10/2018 – Palmeiras 2×2 Boca Juniors: 40.299 torcedores

5/6/2022 – Palmeiras 0x0 Atlético-MG: 40.235 torcedores

12/7/2016 – Palmeiras 1×1 Santos: 40.035 torcedores

7/9/2016 – Palmeiras 2×1 São Paulo: 39.944 torcedores

12/6/2016 – Palmeiras 1×0 Corinthians: 39.935 torcedores

7/4/2019 – Palmeiras 0x0 São Paulo: 39.751 torcedores

20/11/2016 – Palmeiras 1×0 Botafogo: 39.690 torcedores

