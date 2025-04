Palmeiras pode ser punido pela Conmebol por gesto racista contra torcedores do Cerro

A Conmebol abriu um procedimento disciplinar nesta quinta-feira para apurar um insulto racista de um palmeirense contra torcedores do Cerro Porteño. Os times se enfrentaram nesta quarta, no Allianz Parque, em partida da fase de grupos da Copa Libertadores, com vitória por 1 a 0 da equipe brasileira.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um torcedor palmeirense fazendo gestos racistas e chamados os paraguaios de “índios”. O processo para averiguação do caso foi aberto por iniciativa da Conmebol, que vai analisar o vídeo e pode punir o Palmeiras com multa ou outras medidas disciplinares.

Em nota, o Palmeiras informou que trabalha na identificação do torcedor, que será bloqueado da plataforma de compra e excluído do programa de sócio-torcedor Avanti. Além disso, um Boletim de Ocorrência será registrado pelo clube. “Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e seguiremos empenhados em extirpar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação”, escreveu.

Este é o quarto caso de abertura disciplinar na atual edição da Libertadores. A Conmebol investiga o caso de um torcedor do Sporting Cristal que foi flagrado imitando macaco em direção à torcida do Palmeiras, na quinta-feira passada. Caso semelhante de discriminação contra brasileiros também aconteceu no duelo entre Talleres e São Paulo.

Recentemente, a Conmebol puniu o meia Pablo Ceppelini, do Alianza Lima, por xenofobia após o jogador chamar um torcedor adversário de “boliviano”, em partida contra o Boca Juniors, em Buenos Aires.

A partida entre Palmeiras e Cerro Porteño ganhou contornos de tensão antes mesmo de a bola rolar. Em março, o atacante Luighi foi alvo de insultos racistas em partida contra o time paraguaio pela Libertadores Sub-20. O episódio aumentou a cobrança dos clubes brasileiros por atitudes enérgicas da Conmebol contra os frequentes casos de discriminação racial em torneios sul-americanos.

Durante o evento que definiu os grupos da Libertadores, o presidente Alejandro Domínguez afirmou que a entidade se preocupa com o tema, mas o próprio precisou se desculpar horas depois por dizer que o torneio sem a presença dos brasileiros seria a mesma coisa que “Tarzan sem Chita”.

Antes da partida desta quarta-feira, adesivos com o termo “Conmebol racista” foram colados na entrada do setor visitante do Allianz Parque. Com a bola rolando, Richard Ríos marcou ainda no primeiro tempo e garantiu a segunda vitória do Palmeiras na competição.