Palmeiras pode ser primeiro clube da Série A a atingir marca expressiva de gols em 2022 Verdão está a um gol do centésimo no ano e pode atingir os três dígitos nesta segunda-feira, contra o Cuiabá, no Allianz Parque. Segundo no ranking está bem distante

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras tem o melhor ataque do Brasil em 2022 e nesta segunda-feira o time pode atingir uma marca expressiva de gols diante do Cuiabá. Isso porque, o Verdão está a apenas um tento de chegar ao centésimo no ano. Se os três dígitos forem atingidos, será o primeiro clube de Série A com tal feito.

> Confira os públicos do Palmeiras no Allianz Parque em 2022

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Contra o São Paulo, na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Alviverde marcou dois gols e chegou aos 99 em 2022. Nessa conta entram também os três tentos anotados no Mundial de Clubes, que valem pela temporada 2021. Se levarmos em conta apenas a temporada atual, ainda restariam quatro gols para chegar aos 100.

Esses 99 gols marcados pelo Palmeiras no ano foram divididos entre as seguintes competições: 3 no Mundial, 26 no Paulistão, 4 na Recopa, 33 na Libertadores, 6 na Copa do Brasil e 27 no Brasileirão.

Para acumular esses quase 100 gols, 17 jogadores foram responsáveis por balançar a rede dos rivais. Raphael Veiga, com 19, e Rony, com 18, são os artilheiros palmeirenses no ano até aqui.

O Palmeiras, ao que tudo indica, será o primeiro time da Série A do Brasileirão a atingir essa marca centenária em 2022. O concorrente mais próximo é o Flamengo, que tem 82 tentos até aqui, ou seja, dificilmente não será o Verdão o primeiro a quebrar essa barreira.

Mas isso não será uma peculiaridade deste ano, uma vez que o Alviverde tem se acostumado a bater os 100 gols nas últimas temporadas. De 2015 para cá, em todas o Palmeiras atingiu essa marca. Será a oitava temporada consecutiva que o Verdão consegue superar essa marca centenária, algo que nenhum outro time fez.

Se mantiver sua média de 2022, que é de 2,06 gols por jogo, os 100 tentos serão atingidos nesta segunda-feira mesmo, quando o Palmeiras recebe o Cuiabá, no Allianz Parque, às 20h. Se vencer, seja lá por qual placar, a liderança do Brasileirão será mantida por mais uma rodada e ainda com uma marca tão expressiva como essa.

Divisão dos 99 gols do Palmeiras entre as competições:

Libertadores – 33 gols

Brasileirão – 27 gols

Paulistão – 26 gols

Copa do Brasil – 6 gols

Recopa – 4 gols

Mundial de Clubes – 3 gols

Principais goleadores do Palmeiras no ano:

Raphael Veiga – 19 gols

Rony – 18 gols

Gustavo Scarpa – 8 gols

Rafael Navarro, Dudu, Zé Rafael e Gustavo Gómez – 7 gols

Murilo e Danilo – 6 gols

Gols do Palmeiras por temporada desde 2015:

2015 – 113 gols

​2016 – 108 gols

2017 – 111 gols

2018 – 121 gols

2019 – 101 gols

2020 – 120 gols

2021 – 117 gols (contando o Mundial de Clubes-2021)

2022 – 96 gols (sem contar o Mundial de Clubes-2021)

