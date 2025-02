Palmeiras pode ser eliminado do Paulista nesta quinta; saiba onde assistir

O Palmeiras enfrenta nesta quinta-feira, 20, às 19h30 (horário de Brasília), o Botafogo-SP, em confronto que pode marcar a eliminação do alviverde do Campeonato Paulista. Após a vitória da Ponte Preta diante do São Paulo na noite da última quarta, 19, o Verdão não depende apenas de si para classificar.

A tabela do grupo D mostra o Palmeiras em terceiro lugar, com 17 pontos em 10 jogos disputados. Com o triunfo no MorumBIS, a Ponte Preta chegou aos 22 pontos, com 11 partidas.

Líder do grupo, o São Bernardo também tem os mesmos 22 pontos, mas ainda entra em campo nesta quinta, dependendo apenas de um empate diante da Portuguesa para garantir a classificação.

Para se manter vivo no torneio, o Palmeiras precisa sobretudo vencer o Botafogo-SP no Allianz Parque. Caso perca ou mesmo empate o confronto, chegará à última rodada da primeira fase já sem chances de se classificar.

Por outro lado, o Botafogo-SP também joga a vida no confronto de hoje. Com 11 pontos na tabela do grupo A, o tricolor de Ribeirão Preto precisa vencer e torcer para um tropeço do Mirassol, que está a cinco pontos na frente e também entra em campo na noite de hoje. Se perder ou empatar o Pantera, como é conhecido o time do interior de SP, será matematicamente eliminado.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo-SP?

O confronto decisivo entre Palmeiras e Botafogo-SP, às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, terá transmissão ao vivo de TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Escalações

Para manter vivo o sonho da classificação às quartas de final, ambas as equipes devem ir com força máxima disponível para o duelo desta noite. Confira as prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.

Botafogo-SP: João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison (Jonathan Cafú), Sabit, Gabriel Bispo, Alejo e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus.