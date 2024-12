Palmeiras perde liderança para o River Plate e Botafogo entra no top-30 do ranking da Conmebol 

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 15:50 Para compartilhar:

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira o ranking que será usado como base para as divisões dos potes do sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2025. O Palmeiras, que caiu nas oitavas de final do principal torneio continental nesta temporada, perdeu o posto de líder e acabou sendo ultrapassado pelo River Plate.

Além do Palmeiras, estão no top-30 do ranking da entidade: Flamengo (4º), Atlético-MG (7º), São Paulo (8º), Athletico-PR (9º), Fluminense (10º), Grêmio (11º), Internacional (15º), Corinthians (18º), Santos (19º), Botafogo (21º) e Cruzeiro (26º).

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo foi o time brasileiro que mais ganhou posições. O clube alvinegro saltou da 49ª posição para a 21ª, entrando no top-30. Já o também finalista Atlético-MG saiu do 14º lugar e passou a ser o terceiro brasileiro mais bem ranqueado, em 7º.

O Cruzeiro foi outro que apareceu na lista ao chegar na decisão da Sul-Americana. Agora, é o 26º colocado. Eliminado na semifinal da mesma Sul-Americana, o Corinthians saltou do 22º para o 18º lugar. O São Paulo (8º) ganhou uma posição, enquanto o Fluminense (10º) duas.

Os times do Sul caíram quatro posições. O Grêmio ocupa o 11º lugar, já o Inter aparece em 15º. O Athletico-PR deixou a sexta posição e caiu para a nona. O Flamengo manteve a quarta colocação, atrás também do Boca Juniors.

Sem contar brasileiros e argentinos, os times mais bem colocados são: Peñarol, em quinto, e Nacional-URU, em sexto lugar.

Confira abaixo o top-30 do ranking da Conmebol 2025:

1º – River Plate-ARG

2º – Palmeiras

3º – Boca Juniors-ARG

4º – Flamengo

5º – Peñarol-URU

6º – Nacional-URU

7º – Atlético-MG

8º – São Paulo

9º – Athletico-PR

10º – Fluminense

11º – Grêmio

12º – Racing-ARG

13º – Olimpia-PAR

14º – LDU-EQU

15º – Internacional

16º – Libertad-PAR

17º – Independiente del Valle-EQU

18º – Corinthians

19º – Santos

20º – San Lorenzo-ARG

21º – Botafogo

22º – Independiente-ARG

23º – Colo Colo-CHI

24º – Estudiantes-ARG

25º – Barcelona-EQU

26º – Cruzeiro

27º – Bolívar-BOL

28º – Atlético Nacional-COL

29º – Vélez Sarsfield-ARG

30º – Lanús-ARG