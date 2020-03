Palmeiras pede aos seus torcedores: ‘Fique em casa para ver mais títulos’

O Palmeiras divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo para que os torcedores fiquem em casa, incentivando a quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus. A filmagem, que contou com a parceria da Puma, empresa fornecedora de material esportivo do clube, usa o amor dos palmeirenses pela equipe para incentivar que não deixem suas casas.

“Quem já viu o Palmeiras ser campeão de tudo precisa ficar em casa para ver o Palmeiras ser campeão de muito mais”, disse o vídeo, que foi bastante comentado e elogiado por torcedores nas redes sociais.

O Palmeiras, assim como outras agremiações, tem feito diversas postagens pedindo para que os torcedores respeitem a quarentena e não saiam de casa. O clube sugere, por exemplo, que os fãs aproveitem o tempo para jogar futebol online com o time do Palmeiras.

Em razão da pandemia, os jogos estão suspensos por tempo indeterminado. Em razão disso, os jogadores do Palmeiras não estão treinando e devem entrar de férias em breve. Existe também a possibilidade do clube seguir o mesmo feito por outros times e reduzir os salários de seus jogadores.