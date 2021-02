Palmeiras pede adiamento de clássico contra o Corinthians pelo Paulistão Dérbi da segunda rodada do estadual está marcado entre jogos da final da Copa do Brasil

O Palmeiras pediu à Federação Paulista de Futebol (FPF) um adiamento do clássico do próximo dia 3 de março contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A partida é válida pelo Campeonato Paulista de 2021 e está marcada entre os dois confrontos da decisão da Copa do Brasil, ainda pela temporada 2020, contra o Grêmio. A informação sobre o pedido de adiamento é do repórter José Edgar de Matos, do site ‘ge’.

A alegação da diretoria Alviverde é a de que o time vive seguidas maratonas de jogos nos últimos meses. Não há um prazo para a decisão da FPF ser tomada. O Palmeiras é o atual campeão de competição, título conquistado justamente contra o Corinthians.

O prazo para a entrega da lista de jogadores inscritos no Campeonato Paulista 2021 se encerra nesta sexta-feira (26) – dois dias antes da primeira partida da final contra o Grêmio, pela Copa do Brasil 2020.

Antes disso, o Verdão ainda enfrenta o Atlético-MG, nesta quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

