Palmeiras negocia empréstimo do atacante Artur para o Bahia

O atacante Artur, do Palmeiras, deve ser emprestado ao Bahia. As diretorias dos dois clubes conversam sobre uma ida do jogador de 20 anos para o time nordestino, com contrato válido por uma temporada.

O intuito é dar ao atleta mais chance de atuar, já que o time paulista se reforçou para o setor ofensivo com as vindas de Felipe Pires, Carlos Eduardo e Arthur Cabral.

As diretorias de Bahia e Palmeiras têm boa relação, tanto é que nesta janela de transferências concluíram a operação pelo meia Zé Rafael e no passado trataram do empréstimo do argentino Allione.

Artur foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e após ser emprestado para times como Novorizontino e Londrina em 2017, teve poucas oportunidades na última temporada.

O atacante sofreu com lesões e precisou passar por duas cirurgias em 2018. A primeira foi em fevereiro, para tratar um problema no tornozelo direito sofrido durante um treino do Palmeiras. A outra foi em setembro, logo depois de quebrar o braço direito ao levar uma bolada em uma atividade da equipe em Belo Horizonte.