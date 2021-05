Palmeiras não tem propostas por Viña, que é reserva por opção técnica de Abel Lateral da Seleção Uruguaia tem passaporte italiano e recebeu apenas sondagens de clubes europeus

O Palmeiras não recebeu propostas oficiais pelo lateral-esquerdo Matías Viña, conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. O clube entende que o jogador de 23 anos tem potencial para atuar no alto nível do futebol europeu, mas recebeu apenas sondagens que não evoluíram até o momento.

Figura carimbada nas convocações da Seleção Uruguaia, Viña também possui o passaporte italiano, o que é visto com bons olhos pelos clubes europeus, pois o atleta não ocuparia uma das vagas destinadas a estrangeiros.

Desde a expulsão na Recopa, na derrota para o Defensa y Justicia, pela qual o lateral foi suspenso por três jogos na Libertadores, Victor Luís ganhou a titularidade na ala esquerda do Palmeiras e teve bom desempenho. Viña atuou quando a equipe alternativa foi escalada para jogos antes da semifinal do Paulistão e não recuperou a posição na equipe principal unicamente por opção técnica da comissão de Abel Ferreira.

Na última terça-feira (25), o Palmeiras se aproximou da contratação do lateral-esquerdo Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield. O contrato do jogador com o clube argentino se encerra em 30 de junho e o Verdão já está em estágio avançado nas tratativas para assinar o acordo e poder contar com o reforço a partir de 1 de agosto, quando a janela internacional de transferências volta a abrir. A provável chegada é vista como opção para reforçar o setor da equipe, e não como uma reposição para uma possível saída de Viña.

Convocado para disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo com o Uruguai, Matías Viña deverá desfalcar o Palmeiras nos seguintes confrontos:

-> Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) – 30/05

-> CRB x Palmeiras (Copa do Brasil) – 3/6

-> Palmeiras x Chapecoense (Brasileirão) – 6/6

-> Palmeiras x CRB (volta da Copa do Brasil) – 9/6

