Palmeiras mostra força e derruba invencibilidade do Internacional de 17 jogos

Dois dos postulantes ao título do Brasileirão, Internacional e Palmeiras fizeram bom jogo nesta quarta-feira no Beira-Rio, onde quem sorriu no final foi o time paulista, que emendou a quinta vitória seguida na temporada, a terceira no Brasileirão. O atacante uruguaio Facundo Torres definiu o triunfo com gol na segunda etapa e pôs os paulistas no topo da tabela.

O Palmeiras chega aos 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate em quatro jogos. É um dos times ainda invictos na competição. Invicto não está mais o Inter, que viu ruir uma sequência de 17 partidas sem derrota. A equipe gaúcha, que era a única que não havia sido derrotada em 2025, soma cinco pontos.

No Beira-Rio, o duelo foi importante para o Palmeiras demonstrar força e provar que deve ser mesmo, mais uma vez, postulante ao título brasileiro. Também serviu para consolidar a reação e a evolução na temporada, com apresentações consideravelmente melhores que as protagonizadas no Estadual.

O Palmeiras desceu ao vestiário para o intervalo com oito finalizações contra uma do Inter, um indicativo de que foi superior ao forte adversário na primeira etapa. Não houve, porém, tantas chances claras de gol para os dois lados, de modo que Anthoni e Weverton pouco trabalharam. O goleiro colorado ainda defendeu chute de Piquerez e de Vitor Roque e torceu para o de Torres não entrar.

Tivesse tomados escolhas melhores, o Palmeiras teria aberto o placar na primeira etapa, ainda que não tenha encontrado muitos espaços, assim como o Inter, talvez resultado da estratégia dos dois técnicos e da marcação acertas de ambas as equipes.

A eficiência que faltou na etapa inicial o Palmeiras teve no segundo tempo. Foram poucas chegadas ao ataque, geralmente por meio de contragolpes, e uma delas foi aproveitada depois que Ríos fez ótima jogada individual pela direita e encontrou Facundo Torres livre na área. O uruguaio teve tempo de dominar antes de escolher o canto e balançar a rede.

Time equilibrado, geralmente criativo e produtivo, o Inter não repetiu o padrão de suas boas atuações na temporada. Instável no jogo, deu mais espaços do que o habitual e quase nada produziu na frente por causa da atuação apagada de seu maestro Alan Patrick. O atacante Wesley, com dores, não jogou e fez falta.

No fim, o Palmeiras abriu mão de jogar, escolheu apenas se defender e atraiu o Inter, que pressionou e não chegou ao empate graças à competência de Weverton, que defendeu à queima-roupa chute de Enner Valencia. Allan marcou o que seria o segundo gol palmeirense, mas o árbitro enxergou impedimento de Paulinho na jogada e anulou. Não fez falta porque a vitória foi assegurada.

O Inter volta a campo no sábado para disputar o Gre-Nal, às 21h, na arena do rival. No domingo, o Palmeiras segue a maratona de jogos fora de casa ao viajar ao Ceará, onde enfrenta o Fortaleza no Castelão. A bola rola às 18h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 1 PALMEIRAS

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre (Diego Rosa), Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Romero), Bruno Henrique (Ronaldo), Alan Patrick e Bruno Tabata (Gabriel Carvalho); Vitinho (Borré) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Richard Ríos e Felipe Anderson (Bruno Fuchs); Estêvão (Maurício), Facundo Torres (Allan) e Vitor Roque (Paulinho). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Facundo Torres, aos 18 do segundo tempo.

ÁRBITRO: Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÃO AMARELO – Gómez.

PÚBLICO – 30.665 torcedores.

RENDA – R$ 707.347,50.

LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).