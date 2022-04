Palmeiras monta estrutura com telões para sócios-torcedores no Allianz Parque Setor Gol Norte teve ingressos cedidos a sócios-torcedores do Verdão

O palco do show do Maroon 5, que acontece no Allianz Parque na próxima terça-feira (5), já está montado na casa do Palmeiras. Para não perder parte de sua capacidade na final deste domingo (3), contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, o clube decidiu colocar um telão no local para alguns torcedores ocuparem o espaço atrás de um dos gols.

O Palmeiras aceitou abrir mão do setor Gol Norte para não precisar mandar a final para outro estádio. Os ingressos do local foram cedidos a alguns sócios-torcedores e os lugares foram rapidamente esgotados.

A segunda partida da final do Estadual foi motivo de divergências entre as diretorias de Palmeiras e São Paulo. De um lado, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, dizia que por questões de merecimento, o Verdão deveria jogar a final em seu estádio, e tentava antecipar a partida para sábado.

Já o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmava que o jogo de volta deveria seguir o planejamento da Federação Paulista de Futebol, que era acontecer no domingo.

O clube alviverde conseguiu acertar com a empresa que administra o Allianz Parque, a liberação do estádio para receber a partida de volta do Paulistão. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 3 a 1, no Estádio do Morumbi.

