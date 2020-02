Palmeiras marca treino e vai estrear no gramado sintético semana que vem

O Palmeiras vai ter o primeiro contato com o novo gramado sintético do Allianz Parque na próxima semana. A comissão técnica e os gestores da arena combinaram que pelo menos uma das atividades diárias do elenco será no novo piso. O mais provável é o treino da próxima quarta-feira (dia 12) ser no local, já que a inauguração do campo será em 16 de fevereiro, diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista.

O clube e o Allianz Parque já realizaram contatos sobre a realização da atividade. Há a possibilidade de ser marcado até um segundo dia de treino para a ambientação do elenco, possivelmente na sexta-feira. O Palmeiras, a arena e a empresa responsável pela instalação do campo, a Soccer Grass, avaliam a possibilidade de realizar até um evento na semana que vem para marcar o início da era do gramado sintético no estádio.

A administração da arena confirma que a data do treino de quarta-feira já está marcada. O Estado apurou que a obra de instalação do gramado será concluída nesta quarta-feira. Depois disso, o Allianz Parque começará a se organizar para receber um evento religioso no fim de semana (The Send) e voltará a estar disponível para o clube a partir de segunda-feira.

Os jogadores e o técnico Vanderlei Luxemburgo querem utilizar o treino da próxima semana para se ambientar ao novo gramado. Do elenco atual, o goleiro Weverton é quem tem mais experiência ao piso sintético, por ter jogado anteriormente no Athletico-PR, clube que também conta com a tecnologia. Os demais atletas só tiveram oportunidade nesse tipo de piso em jogos, mas não em treinos.

O Palmeiras também vai instalar a grama sintética em um dos campos da Academia de Futebol. A obra começou até antes do que na arena, porém terminará depois. Os funcionários encontraram problemas com a base do piso, de consistência arenosa, e tiveram de trabalhar no reforço dos pavimentos antes de avançar com as camadas e os incrementos do piso sintético.

Uma vistoria do departamento de infraestrutura de estádios da Federação Paulista de Futebol (FPF) é o último passo antes da liberação do gramado para ser inaugurado em jogo oficial. O Allianz Parque receberá no fim de fevereiro um laboratório escocês credenciado pela Fifa para uma outra visita técnica. A empresa Sports Labs vai realizar testes de qualidade para emitir um certificado internacional de qualidade de piso.