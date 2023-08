Palmeiras marca com Veiga, segura Atlético-MG no Mineirão e abre vantagem na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 23:39 Compartilhe

Atenção e eficácia foram as palavras chave para o Palmeiras sair vencedor do duelo com o Atlético-MG pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Raphael Veiga foi autor do gol solitário ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, os atleticanos buscaram uma reação, mas sem muita criatividade pararam na consistência defensiva alviverde. Com o placar de 1 a 0, o Palmeiras obteve sua primeira vitória pelo torneio continental no Mineirão.

Com a vantagem, o Palmeiras atuará no Allianz Parque na próxima quarta-feira, às 21h30, podendo empatar para ficar com um lugar nas quartas de final. Já o Atlético-MG precisa triunfar por um gol de diferença para levar o duelo para os pênaltis. Só uma vitória por dois ou mais gols dá a vaga ao time mineiro diretamente.

Desde que chegou ao Atlético-MG, Felipão ainda não venceu. São nove jogos já disputados. O Palmeiras, por sua vez, vê a má fase ficar para trás e emenda a terceira vitória consecutiva.

O jogo começou à feição do Palmeiras. O Atlético-MG fez uma marcação na linha divisória do gramado, esperando a equipe alviverde. Com passes rápido, os meias palmeirenses encontravam bastante espaço às costas dos volantes do time mineiro. O jogo franco permitiu boas oportunidades para os dois lados.

Aos poucos, o Atlético-MG conseguiu equilibrar as ações do jogo, apostando na velocidade. Mas a eficácia do Palmeiras falou mais alto. Após seguidas tentativas de cruzamento, Jemerson afastou mal, e a bola sobrou para Raphael Veiga acertar belo chute com a canhota para inaugurar o marcador no Mineirão, aos 29.

Veiga novamente se mostrou como fiel da balança para o funcionamento do Palmeiras. Quando o camisa 23 está bem física, mental e tecnicamente o time ganha taticamente e desenha boas jogadas tanto pelas beiradas como pelo meio. Os comandados de Abel mostraram que a principal alternativa para vencer a defesa atleticana era alçar bolas na grande área. Após o gol, a opção ficou ainda mais evidente.

A inaptidão da marcação do Atlético-MG gerou grandes preocupações de Felipão. Zaracho deu lugar a Igor Gomes em substituição feita aos 36 minutos, mas os problemas não foram resolvidos. O Palmeiras passou a administrar a vantagem do placar, flertando com mais um gol. A equipe atleticana não conseguiu acertar um chute no gol sequer durante os primeiros 45 minutos.

Na etapa complementar, o Atlético-MG tentou mudar sua postura ofensiva. Sem conseguir encontrar muitos espaços com a bola rolando, sobraram os escanteios para tentar achar uma brecha na marcação palmeirense. Weverton foi acionado algumas vezes, arrancando suspiros dos torcedores em Belo Horizonte.

Apesar de algumas divididas mais ríspidas, o árbitro argentino Facundo Tello economizou na distribuição de cartões amarelos. À beira de campo, Felipão mostrava seu descontentamento com a marcação de faltas a favor do adversário.

Com a necessidade do resultado, o Atlético-MG optou por ficar mais com a bola no segundo tempo. A pressa, porém, ampliava a desorganização do time. O Palmeiras se mostrou à espreita de alguma falha do conjunto mineiro para ampliar o placar.

O Atlético-MG mudou o caráter da partida e passou a pressionar. Felipão abriu mão de um marcador ao trocar o volante Otávio pelo meia-atacante Pedrinho, ex-Corinthians. Queria seu time ainda mais no ataque. Hulk liderava o Atlético e chamava para si a responsabilidade de conduzir o time à meta palmeirense, mas faltava acertar o último passe e finalizar com mais força.

Cada vez mais recuado, o Palmeiras deixou de criar. Em resposta, Abel preferiu sacar Dudu para fortalecer o meio com Jhon Jhon. Mais tarde, Marcos Rocha substituiu Artur, empurrando Mayke para a ponta. Por alguns minutos, o clube alviverde recuperou a pose de bola e estimulava o contra-ataque. No apagar das luzes, Kardec ainda acertou a trave da própria meta e quase marcou a favor do Palmeiras.

O Palmeiras volta a atuar no sábado, às 21h, quando mede forças com o Fluminense, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG visita a capital paulista no domingo, às 16h. O adversário é o São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia (Mariano), Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Pedrinho), Battaglia e Zaracho (Igor Gomes); Pavón (Hyoran), Paulinho (Alan Kardec) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

PALMEIRAS – Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Flaco López); Artur (Marcos Rocha), Dudu (Jhon Jhon) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.





GOLS – Raphael Veiga, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Guilherme Arana, Gabriel Menino e Jhon Jhon.

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).

PÚBLICO – 52.587 torcedores.

RENDA – R$ 2.357.905,70.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (BRA).

