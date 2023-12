Palmeiras leva R$ 550 milhões em premiação na era Abel; o que dá para fazer com esse dinheiro?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 10:51 Para compartilhar:

A conquista do Campeonato Brasileiro rendeu ao Palmeiras R$ 47,8 milhões, valor correspondente à divisão dos direitos de transmissão do torneio, de acordo com o desempenho da equipe. Nesta temporada, o clube ainda levou R$ 10 milhões pela Supercopa do Brasil, conquistada sobre o Flamengo, e R$ 9 milhões pelo Paulistão. Assim, o Palmeiras chegou à quantia de R$ 550 milhões em premiação pelos títulos conquistados sob o comando do técnico Abel Ferreira.

O treinador português chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 – temporada que invadiu o calendário de 2021 por causa da pandemia. De lá para cá, ele ganhou nove títulos com a equipe alviverde: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileirão (2022 e 2023), Supercopa do Brasil (2023) e Paulistão (2022 e 2023). Ele ultrapassou Vanderlei Luxemburgo como o segundo treinador mais vitorioso do clube, atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez troféus. Abel ainda não garante a permanência em 2024 e, segundo a imprensa internacional, tem proposta do Al-Sadd, do Catar, para ser o técnico mais bem pago do mundo.

O valor alcançado pelo Palmeiras com premiações em dinheiro pelo títulos conquistados com Abel Ferreira impressiona. A quantia é a mesma que será paga neste ano na Mega da Virada, maior quantia já anunciada pela loteria da Caixa Econômica Federal. Para se ter noção, Ronaldo Fenômeno adquiriu a SAF do Cruzeiro com promessa de investimentos em R$ 400 milhões, além de assumir a dívida do clube associativo. O mesmo negócio foi feito entre o Botafogo e o grupo Eagle Holding, de John Textor.

O que dá para comprar com R$ 550 milhões?

CASA MAIS CARA DO BRASIL

As cifras alcançadas pelo Palmeiras com Abel dão esperanças de que o clube invista pesado na janela de transferências para deixar o time ainda mais forte. E não é para menos. Com o dinheiro de premiação arrecadado desde a chegada do português, é possível adquirir, por exemplo, a mansão mais cara do Brasil. Trata-se de um imóvel localizado no Leblon, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro, com 2.500 metros quadrados de área construída, garagem para 15 carros, seis suítes e jardins projetados famosos paisagista Burle Marx. Com vista para o Cristo Redentor, a casa está à venda por R$ 220 milhões.

111 FERRARIS

Além do futebol, Abel Ferreira é apaixonado por carros e mantém o hobby de colecionador. Com o dinheiro que o Palmeiras faturou com os títulos que ele ajudou a conquistar, seria possível comprar 111 modelos da Ferrari 296 GTS, lançada neste ano com uma tabela de preço na faixa de R$ 4,9 milhões.

40 MIL IPHONES

Os fãs de tecnologia não abrem mão de pagar caro em lançamentos da Apple, especialmente o iPhone. Com os R$ 550 milhões que o Palmeiras colocou nos cofres nos últimos três anos com Abel, seria possível comprar 40 mil aparelhos do modelo 15 Pro Max, a venda no mercado por cerca de R$ 14 mil.

ILHA PARADISÍACA EM ANGRA DOS REIS

Pela bagatela de R$ 74 milhões é possível ser dono uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Mais conhecido como “Ilha do Japão”, o local só pode ser visitado de barco ou helicóptero e já abrigou diversos famosos, como a atriz Bruna Marquezine, ex de Neymar. O arquipélago conta com 25 mil metros, com uma mansão construída em torno de área da Mata Atlântica. Os valores conquistados pelo Palmeiras equivalem a sete vezes o preço da ilha.

AVIÃO DA LEILA PEREIRA

A torcida do Palmeiras ficou na bronca com a presidente Leila Pereira neste ano pela falta de investimentos em contratações. A mandatária preferiu, porém, oferecer uma logística melhor aos jogadores comprando um avião para o clube. Trata-se de uma aeronave modelo E190-E2, que tem 98 lugares e é avaliada em R$ 305 milhões. O avião pertence à Placar Linhas Aéreas, nova empresa de Leila no ramo da aviação, e será colocado à disposição de outros clubes para fretamento.

