Palmeiras jogará amistoso contra equipe boliviana em Atibaia

Em pré-temporada na cidade de Atibaia, interior do estado de São Paulo, a equipe boliviana Always Ready anunciou em suas redes sociais que marcou amistosos contra seis clubes do futebol paulista, entre eles o Palmeiras. Além do Verdão, Corinthians, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Atibaia completam a lista.

Ainda sem todas as datas oficializadas, o confronto diante do Palmeiras está agendado para quinta-feira (18), um dia após o confronto diante do Coritiba, pela 35º rodada do Campeonato Brasileiro, e consequentemente um dia antes do clássico contra o São Paulo.

Sem se pronunciar sobre o confronto, a equipe do Palmeiras deve utilizar apenas garotos das categorias de base na partida.

Atual campeão boliviano, a equipe está no Brasil se preparando para a disputa do campeonato local e principalmente para a Libertadores 2021. Conhecido por ser o clube com o segundo estádio mais alto do mundo, o Always Ready atua no Estádio Municipal de El Alto, 4.070 metros acima do nível do mar. Em 2019, o árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 anos, sofreu um infarto apitando no local e veio a óbito dentro de campo.

