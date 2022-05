Palmeiras joga por empate com a Juazeirense no Estádio do Café para ir às oitavas

O Palmeiras decide, nesta quarta-feira, às 19h, uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e foca em se recuperar das más impressões deixadas nas competições nacionais nesta temporada. O desempenho abaixo do esperado no Brasileirão eleva as expectativas para os torneios mata-mata. Diante da Juazeirense, em Londrina, o time de Abel Ferreira precisa apenas de um empate, dado que na partida de ida, em Barueri, venceu por 2 a 1.





Nesta noite, o técnico palmeirense se vê obrigado a fazer mudanças no time titular. Com a lesão do lateral-esquerdo Piquerez, Jorge – que foi muito criticado por falha no gol do Fluminense no último domingo – deve ganhar sequência na equipe. Quem também está fora do jogo é o atacante Wesley, que testou positivo para a covid-19. Assim, não restam muitas alternativas à comissão técnica portuguesa a não ser promover um rodízio.

“Uma equipe como o Palmeiras joga em todas as competições para ganhar. O nosso foco é sempre o jogo e a competição seguintes. Vamos fazer isso. Não vamos ganhar sempre, nem vencer todas as competições. Mas estamos obrigados a lutar por elas. Nada se altera por termos empatado um jogo (diante do Fluminense, 1 a 1) que poderíamos ter ganho. Não há tempo para desperdiçarmos energia, ficando eufóricos ou tristes com um resultado”, afirmou Abel Ferreira.

O trauma vivido pela eliminação precoce na edição passada, contra o CRB, também deixa jogadores e comissão técnica do Palmeiras em alerta. A equipe baiana ofereceu perigos no primeiro duelo e inaugurou o marcador, exigindo reação do lado alviverde. No estádio do Café, o Palmeiras deve encontrar a mesma postura da Juazeirense: um time reativo, explorando os contra-ataques.

A torcida palestrina será maioria no norte do Paraná e poderá ser o diferencial nesta noite. A equipe de Juazeiro do Norte se viu obrigada a transferir o mando de campo para Londrina, porque seu estádio não tem a capacidade mínima exigida pela CBF para esta fase da Copa do Brasil (10 mil lugares).

O retrospecto em Londrina também está do lado do Palmeiras. A equipe jamais perdeu no estádio do Café em 10 partidas por lá. Foram nove vitórias e um empate, justamente no último jogo no local, há pouco mais de três anos, diante do Paraná Clube, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2015, na campanha do tri da Copa do Brasil, o Palmeiras jogou em Londrina diante do ASA de Arapiraca e venceu por com gol solitário de Gabriel Jesus, que assinalava seu primeiro tento como profissional.

A Juazeirense disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e ocupa a vice-liderança do Grupo A4 do torneio. Invicta, a equipe baiana vem de vitória fora de casa contra o Jacuipense, por 2 a 1.