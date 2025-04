Palmeiras joga em La Paz para ampliar sequência perfeita e manter liderança na Libertadores

Em paz devido aos bons resultados que o colocam na liderança do Brasileirão, o Palmeiras desafia a temida altitude de La Paz, onde enfrenta o Bolívar em duelo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, para se manter no topo de sua chave. A bola rola às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira no Estádio Hernando Siles, 3.650 metros acima do nível do mar.

São seis pontos em dois jogos no Grupo G da Libertadores para o Palmeiras. Portanto, 100% de aproveitamento na Libertadores para o time brasileiro que ganhou as duas partidas que fez no torneio sul-americano do qual surge, de novo, como um dos favoritos. O Bolívar é o vice-líder, com três.

O plano é emendar a sétima vitória consecutiva na temporada, entre jogos do Brasileirão e da Libertadores, e ampliar a melhor fase no ano. A altitude é um obstáculo. Também atrapalha a série de desfalques importantes, incluindo três novas baixas.

Não viajaram à Bolívia por problemas físicos Vitor Roque, Richard Ríos e Micael – este último com uma entorse no tornozelo esquerdo, ainda em avaliação. Seguem fora por lesão Murilo, Raphael Veiga, Mayke e Marcos Rocha e Bruno Rodrigues.

A provável formação titular deve contar com Bruno Fuchs ao lado de Gustavo Gómez na zaga e Aníbal Moreno como primeiro volante. No ataque, Flaco López será novamente titular. O argentino está em boa fase e confiante depois de marcar contra o Fortaleza.

Por seis vezes, Palmeiras e Bolívar se enfrentaram na Libertadores e a equipe paulista leva a melhor: quatro vitórias e duas derrotas, ambas em La Paz, em 1995 e 2023 – houve um triunfo, em 2020. O time boliviano, sempre duro adversário em sua casa, ganhou 12 das últimas 14 partidas da competição na condição de mandante. O último revés foi para o Inter, em 2023.

“Já jogamos contra eles, sabemos a dificuldade. Vários jogadores aqui também são de seleção e sabem como é difícil jogar lá, com a altitude, a velocidade da bola, os jogadores deles”, disse Richard Ríos, que ficou em São Paulo tratando um edema na coxa.

FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X PALMEIRAS

BOLÍVAR – Lanzillota; Rocha, José Sagredo, Jesus Sagredo e Jairo Quinteros; Ramiro Vaca, Justiniano, Velasquez, Patricio Rodriguez e Melgar; Fabio Gomes. Técnico: Flavio Robatto.

PALMEIRAS – Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO – Yael Falcón (Argentina).

HORÁRIO – 19h.

LOCAL – Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia.