Palmeiras inicia venda de ingressos na quarta-feira para jogo com Red Bull Bragantino; veja preços O Allianz Parque receberá público pela primeira vez na temporada; Sócios Avanti terão prioridade na compra

O Palmeiras anunciou que a venda de ingressos para o jogo contra o Red Bull Bragantino, no sábado (9), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, terá início na quarta-feira (6), às 10h.

Os Sócios Avanti terão prioridade na compra. Aqueles que tiverem cinco estrelas de rating poderão adquirir o ingresso às 10h (horário de Brasília), na quarta-feira (6), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A prioridade dos sócios-torcedores vai até quinta-feira (07), às 10h, quando começa a comercialização para o público geral.

Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, em que a entrada do público será limitada a 30% da capacidade total, o Palmeiras disponibilizará 10% das entradas para a compra de ingressos com créditos decorrentes da promoção que se encerra em 1º de novembro de 2021 após 19 meses em vigor.

Durante a pré-venda, o sócio Avanti poderá adquirir apenas o seu ingresso pessoal, com o benefício do seu plano ou utilizando seus créditos acumulados pelo valor integral. Após o término da pré-venda e abertura de compra para o público geral, e caso haja disponibilidade de ingressos, será liberada a aquisição de ingressos adicionais com créditos.

Para comprar o ingresso, os torcedores deverão comprovar imunização completa contra Covid-19. Quem estiver vacinado apenas com a primeira dose, poderá comparecer desde que com teste antígeno negativo feito 24 horas antes da partida ou com teste RT-PCR negativo feito em até 48 horas antes do jogo. O uso de máscara é obrigatório.

O Allianz Parque receberá 30% da capacidade máxima de público. Entre 16 e 31 de outubro, a ocupação sobe para 50%, e, a partir de 1º de novembro, para 100%.

Confira os preços dos ingressos em cada setor para Palmeiras x Red Bull Bragantino no Allianz Parque:

– Gol Norte – R$ 90

– Gol Sul – R$ 200

– Central Leste – R$ 350

– Central Oeste – R$ 400

– Sup. Norte – R$ 110

– Sup. Sul – R$ 110

– Superior Leste – R$ 130

– Superior Oeste – R$ 130

