Palmeiras inicia trabalho de olho na Copa do Brasil e Bruno Rodrigues treina com o grupo

A manhã desta segunda-feira foi de treino para os jogadores do Palmeiras, que no meio de semana, enfrentam o Botafogo-SP pelo confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em Ribeirão Preto. De olho na partida eliminatória, o técnico Abel Ferreira deu início a sua preparação.

O treinador português comandou uma atividade técnica e depois orientou uma movimentação de aproximação e marcação. Na sequência, os atletas foram divididos em três times de nove integrantes onde ele trabalhou a transição e também ações ofensivas.

A atividade contou com a presença de Aníbal Moreno. O meio-campo está recuperado de um trauma ocular e iniciou a fase de transição. Quem também esteve presente foi Bruno Rodrigues. Recuperado de cirurgia no joelho direito, ele comentou sobre o período de recuperação.

“Foi difícil. Cheguei aqui, disputei duas partidas e me machuquei. Passa muita coisa na cabeça. Mas com a ajuda de Deus, da família e dos companheiros estou me sentindo bem. Já fiz jogo-treino e estou à disposição para quando eu voltar, fazer o meu melhor”.

Neste sábado, ele participou de dois tempos de 35 minutos da partida com o São Bento, em atividade que os atletas do Palmeiras venceram por 6 a 1. O atacante de 27 anos projetou o restante da temporada.

“Estou motivado e, principalmente, preparado para buscar todos os títulos que vamos disputar. O grupo está de parabéns pela sequência que estamos tendo. Na quinta-feira temos um jogo muito difícil pela frente diante do Botafogo e, se Deus quiser, vamos conseguir a classificação”, afirmou o atacante que foi contratado junto ao Cruzeiro no início deste ano.

O Palmeiras derrotou o Botafogo no primeiro jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil por 2 a 1. A partida foi realizada no Allianz Parque. Assim, a equipe da capital tem a vantagem do empate para seguir na competição.