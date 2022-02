Palmeiras inicia terceiro dia em Abu Dhabi de olho nas situações de Piquerez e Veron Verdão tenta obter autorização da Fifa e governo local para levar jogadores ao Mundial

O Palmeiras abriu na madrugada deste sábado (5) (horário de Brasília) o terceiro dia de treinamentos em Abu Dhabi para o Mundial de Clubes. O dia é considerado crucial pela diretoria para definir as situações do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez e do ponta Gabriel Veron. Diagnosticados com Covid-19 na última terça-feira (1), os jogadores cumpriram o período de cinco dias de isolamento. E o Verdão estuda com a Fifa e as autoridades locais se eles poderão ter autorização para viajar.

O objetivo do clube é fazer com que Piquerez e Veron, peças fundamentais no esquema do técnico Abel Ferreira, estejam no voo que levará o goleiro Mateus para a cidade árabe, no domingo (6).

A data é a limite para o clube inscrever os 23 jogadores para a disputa da competição intercontinental.

Segundo o que o LANCE! apurou, a diretoria alviverde conversa com autoridades árabes e representantes da Fifa para obter uma autorização permitindo a viagem da dupla para Abu Dhabi, mesmo em caso de ainda serem diagnosticados com a Covid-19. O clube não revela a situação dos atletas.

Sem poder contar com Piquerez neste primeiro momento, Abel vem esboçando a escalação do time para a estreia. Renan, Jorge e Murilo brigam pela vaga aberta pelo desfalque do uruguaio.

A estreia no Mundial de Clubes da FIFA será na semifinal nesta terça-feira (8), às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor de Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, que se enfrentam no sábado (5).

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais