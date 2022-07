Palmeiras inicia semana para recuperar liderança e fazer valer ‘lado bom’ de eliminação Verdão entra em campo diante do Cuiabá um ponto atrás do Atlético-MG, que virou líder do Brasileirão. Depois de cair na Copa do Brasil, é preciso se manter no topo do campeonato

O Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão-2022 no último domingo com a vitória do Atlético-MG sobre o Botafogo, mas terá o duelo desta segunda-feira, contra o Cuiabá, para recuperar o posto em que está há sete rodadas e ficar dois pontos à frente na tabela. Além disso, é hora de justificar o “lado bom” da eliminação na Copa do Brasil e acumular as vitórias para seguir no topo do campeonato.

Apesar de estar há três partidas sem vencer no Brasileiro, o Verdão contou com o tropeço dos rivais e com uma tabela muito embolada para se manter na liderança, até que a diferença de pontos diminuiu e alguns times poderiam ultrapassar os palmeirenses se vencessem na 17ª rodada, uma vez que o Alviverde joga apenas nesta segunda, enquanto todos os demais jogaram no último fim de semana.

E esse risco foi minimizado, pois dos times que teriam essa possibilidade de encostar ou passar o Palmeiras, apenas o Atlético-MG conseguiu vencer, chegando a 31 pontos contra 30 da equipe de Abel Ferreira. Com um empate diante do Cuiabá, já será suficiente para voltar para a liderança, mas a vitória dará uma margem de dois pontos no topo, um a mais do que tinha quando entrou na rodada.

Aliás, já são sete rodadas seguidas (oito no total) em que o Verdão ocupa a liderança do Brasileirão, é a primeira vez desde que a equipe se estabeleceu ali em cima que passa por uma situação dessa de precisar recuperar seu posto. Assim, o Alviverde terá um trabalho duplo: voltar para a ponta e fazer valer o “lado bom” da eliminação.

Isso significa acumular os pontos possíveis desta semana contra Cuiabá (casa), América-MG (fora) e Internacional (casa) para se manter no posto mais alto da tabela e continuar como um dos favoritos ao título brasileiro, pois com a queda na Copa do Brasil, já não há mais três frentes para brigar, somente Brasileirão e Liberta.

Com uma tabela tão embolada quanto essa, e com times favoritos se reforçando bem como Flamengo, Atlético-MG e Corinthians, é preciso fazer a gordura para que nas fases mais complicadas, as semanas livres (lado bom da queda) proporcionadas pela eliminação na Copa do Brasil possam ser aproveitadas rumo ao sonhado título nacional, que Abel Ferreira não esconde que é uma das prioridades do clube.

Sendo assim, chegou a hora de o Palmeiras parar de derrapar e aproveitar quando a rodada ajuda para ganhar fôlego na ponta. Essas chances serão cada vez menores daqui para frente, principalmente por se tratar da última rodada sem a abertura da janela de transferência e com a permissão para os reforços atuarem. Jogo diante do Cuiabá e é crucial para a sequência do campeonato.

