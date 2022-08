Palmeiras inicia returno com boa vantagem em cima de dois grandes favoritos ao Brasileirão Verdão fechou a 20ª rodada com ótima margem para os outros dois times do trio considerado de outro patamar. Atlético-MG e Flamengo estão muitos pontos atrás







O Palmeiras venceu mais uma partida no Brasileirão-2022 e manteve sua vantagem de quatro pontos na liderança em relação ao segundo colocado, o Corinthians. Apesar de o rival ser o principal adversário nesta briga atualmente, os grandes favoritos do início do campeonato eram Atlético-MG e Flamengo. Depois de 20 rodadas completadas, o Verdão abriu grande margem para os dois.

Neste momento, o Rubro-Negro está mais perto do Alviverde do que o Galo. São nove pontos atrás da equipe de Abel Ferreira, vantagem que foi mantida pois ambos venceram na 20ª rodada. Ceará e Atlético-GO foram as vítimas da dupla no fim de semana. Essa diferença de pontos indica que o Fla (33 pontos) precisaria de três rodadas para alcançar o Palmeiras (42 pontos) na tabela.

O Flamengo atualmente ocupa a quinta posição na classificação e vem arrancando para os primeiros lugares depois de um péssimo início de campeonato. O Verdão aproveitou e conseguiu abrir essa margem, que poderia ser ainda maior caso não tivesse tropeçado.

Já o Atlético-MG vem ficando bem para trás, na sétima colocação, com 32 pontos em 20 rodadas, ou seja, dez pontos atrás do Palmeiras. A diferença acabou aumentando no fim de semana, pois enquanto o Alviverde bateu o Ceará e somou três pontos, o Galo foi derrotado e ficou sem somar pontos. Dessa forma, viu sua desvantagem subir de sete para dez pontos na classificação.

Com isso, a equipe de Cuca precisaria de no mínimo quatro rodadas para poder superar o Palmeiras na tabela. Isso se o o time de Abel Ferreira perder três jogos seguidos e não vencer o quarto, além do Atlético-MG ganhar quatro partidas de forma consecutivas. Detalhe: o Verdão perdeu apenas quatro vezes em toda a temporada 2022.

A comparação com Atlético-MG e Flamengo se dá por terem sido apontados, junto com o Palmeiras, como os grandes favoritos ao título do Brasileirão-2022, mas até aqui, após 20 rodadas, outras equipes assumiram esse posto de principais adversários do Alviverde pela taça nacional, como Corinthians, Fluminense e Athletico-PR.

Os três, apesar de estarem mais próximos, também estão com uma desvantagem considerável para o líder. Furacão está oito pontos atrás, assim como o Flu, que joga nesta segunda-feira contra o Santos e pode diminuir a diferença para cinco. Por fim, o Timão, que está quatro pontos atrás e vem na perseguição para derrubar o rival.

Confira a diferença de pontos do Palmeiras para o G8:

1) Palmeiras – 42 pontos

2) Corinthians – 4 pontos atrás

3) Fluminense – 8 pontos atrás (pode diminuir para 5 nesta noite)

4) Athletico-PR – 8 pontos atrás

5) Flamengo – 9 pontos atrás

6) Internacional – 9 pontos atrás

7) Atlético-MG – 10 pontos atrás

8) Red Bull Bragantino – 12 pontos atrás

