Palmeiras garante bolada com vaga à final da Libertadores; veja os valores em caso de título Após empate diante do Galo, o Verdão está novamente na final da Libertadores; premiação pode variar de R$ 32 milhões até R$ 80 milhões na decisão

O Palmeiras está na final da Copa Libertadores da América 2021 após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1 no Mineirão. Além da chance de faturar o tricampeonato do torneio, o Verdão irá arrecadar uma quantia que certamente ajudará os cofres do clube.

No aguardo de Barcelona de Guayaquil e Flamengo, o Alviverde já garantiu pelo menos US$ 6 milhões (R$ 32 milhões), caso seja vice-campeão. A Conmebol pagará US$ 15 milhões (R$ 80 milhões) ao campeão da Libertadores.

Até o momento, o Palmeiras já arrecadou US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) como cota de participação na fase de grupos, nos jogos em casa contra Independiente del Valle, Defensa y Justicia e Universitario.

Nas oitavas, diante da Universidad Catolica, e quartas de final, o clube arrecadou mais US$ 2,55 milhões (R$ 13,6 milhões). Contra o São Paulo, nas quartas, foram mais US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões).

A final da Libertadores acontece no dia 27 de novembro, em Montevideo, no Uruguai.

