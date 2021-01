Palmeiras fez ‘jogo inesquecível, show de Paul McCartney’, diz Mauro Beting após goleada no Derby Comentarista comparou atuação da equipe paulista com show de ex-Beatle

Após a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 4 a 0 pelo Brasileirão, o comentarista Mauro Beting elogiou o time do Verdão durante o “De Placa”, da TNT Sports. Para Beting, o Palmeiras “fez uma de suas melhores atuações da história do Allianz Parque”.

– O Palmeiras fez uma de suas melhores exibições na história do Allianz Parque. Foi um jogo inesquecível, um show de Paul McCartney – disse o comentarista, comparando a atuação do Palmeiras com os espetáculos do ex-Beatle Paul McCartney, hoje com 78 anos e torcedor do Everton, da Inglaterra.

A próxima partida do Palmeiras será contra o Flamengo, pelo Brasileirão, na quinta 21 de janeiro.

