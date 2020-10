Palmeiras Feminino é derrotado por 3 a 1 pelo Inter no Allianz Parque

Na tarde desta segunda-feira (5), o time feminino do Palmeiras recebeu o Internacional no Allianz Parque e perdeu por 3 a 1. O jogo foi válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 e as meninas perderam uma invencibilidade de nove jogos na competição.

O Internacional foi melhor durante toda a partida e abriu o placar logo no começo do confronto. Djenifer, de falta, começou a desenhar a vitória do Colorado, que está invicto como visitante no Brasileirão A1.

O segundo tempo começou com a saída da Ottilia e entrada da Vitória, que equilibrou a lateral do time alviverde com a Isabella. O Palmeiras sentiu muita falta dos seus desfalques: Ary Borges, Bianca Gomes e Thais Ferreira.

Apesar do início melhor, as Palestrinas levaram dois gols em pouco tempo, ambos após erros da goleira Vivi. Belinha e Jheniffer ampliaram.

O Palmeiras marcou o único gol da partida com a Rosana, que aplicou a lei do ex. O gol saiu após um chute da Isabella que pegou na trave e sobrou para a camisa 11, que finalizou.

O Palmeiras volta a campo domingo (11), contra o Flamengo no Estádio Novelli Júnior, em Itu. A partida é às 15h30. O Verdão tem 24 pontos.

