Palmeiras fecha mais um patrocínio para a camisa do futebol feminino

Nesta quarta-feira, o Palmeiras anunciou mais um patrocínio para a camisa do futebol feminino do clube. Trata-se da Allianz Seguros, empresa que detém os namings rights da casa palestrina desde a inauguração da arena, em 2014, vai estampar sua logomarca na barra frontal do uniforme.

E o patrocínio não poderia estrear em data e local mais apropriados: nesta quarta-feira, às 15h30, no Allianz Parque, onde as atuais campeãs da Libertadores Feminina decidirão o título do Campeonato Paulista contra o Santos – o jogo de ida terminou com vitória palmeirense por 1 a 0.





– Desde o começo da nossa gestão, temos nos empenhado em trazer cada vez mais investimentos para o Palmeiras. Acredito que essa é a única forma de mantermos o clube no mais elevado patamar. Por isso, estamos muito felizes que uma grande empresa como a Allianz Seguros patrocine a nossa equipe feminina de futebol – afirmou a presidente Leila Pereira.

– A Allianz Seguros vem estabelecendo relacionamentos com parceiros que apoiam a diversidade, equidade e inclusão e trabalham questões alinhadas aos valores de ESG da empresa – declara Luiz Cartolano, diretor executivo de Marketing e Transformação da companhia.

Palmeiras já havia fechado outra parceria (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

– Este patrocínio é mais uma forma de reforçarmos o nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento e representatividade das mulheres no futebol brasileiro, a exemplo do que o Grupo Allianz já realiza no Bayern de Munique. Além disso, a parceria possibilita seguirmos com o nosso objetivo de otimizar cada vez mais o investimento no naming rights com o Allianz Parque – complementou o executivo.

Além da Allianz Seguros, o Departamento de Marketing do Verdão obteve quatro parcerias para o time feminino em 2022: a Betfair, uma das principais empresas do mundo no segmento de apostas esportivas; a Cimed, uma das maiores indústrias farmacêuticas do país; o Cartão de TODOS, principal empresa do grupo Cartão de Todos Internacional, que atua no mercado desde 2001; e a Pernambucanas, referência no varejo nacional.

