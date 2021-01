Palmeiras faz treino físico no Recife antes de retornar para São Paulo Jogadores fizeram uma leve atividade na academia do hotel onde o clube está hospedado

Horas depois de ter vencido o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão 2020, o elenco do Palmeiras retomou aos treinos e trabalhou na manhã deste domingo (10), no hotel em que a equipe está hospedada, em Recife.

Divididos em dois grupos, alguns atletas fizeram exercícios como liberação miofascial e ‘core’, trabalho nas regiões abdominal e lombar, e atividades de força, com foco nos membros superiores.Já o outro grupo realizou um trabalho na piscina para movimentações regenerativas e de recuperação muscular.

E MAIS:

Desgastados pela partida, os titulares que atuaram na vitória sobre o Leão fizeram exercícios de recuperação com botas pneumáticas, banheira de gelo e massagem.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação

>> ATUAÇÕES: Artilheiro, Willian decide na vitória do Palmeiras sobre o Sport



Na Academia de Futebol, em São Paulo, Marcos Rocha, Gómez, Matías Viña e Luiz Adriano, poupados do compromisso no Recife, participaram de atividades comandadas pelo auxiliar Andrey Lopes, o Cebola.

O Palmeiras retorna para São Paulo nesta tarde e se reapresenta na segunda-feira (11), para fazer o único treino antes de encarar o River Plate, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores 2020.

E MAIS:

Veja também