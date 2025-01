Palmeiras faz regenerativo após semana com atividades em 2 períodos e jogo-treino no sábado

Na sequência da pré-temporada, o Palmeiras reservou a manhã deste domingo para um treino regenerativo. A atividade foi programada um dia após a vitória, de virada, por 4 a 1 contra o São Bernardo em jogo-treino no sábado.

Além do confronto no sábado, dividido em quatro tempos de 30 minutos, o elenco palmeirense treinou em dois períodos durante a semana. Neste domingo, os jogadores fizeram exercícios preventivos de mobilidade, força e hidroginástica na piscina do centro de treinamento.

Atual tricampeão paulista, o Palmeiras inicia a campanha pelo quarto título seguido, inédito na história do clube, contra a Portuguesa na quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque. O time não perde um jogo de estreia no Estadual há 29 anos. Desde 1995, quando foi derrotado, o Palmeiras acumulou 16 vitórias e 12 empates em 28 edições.

O tetracampeonato paulista é um feito inédito na era profissional do futebol. O único a conquistar o Estadual quatro vezes consecutivas foi o Paulistano, entre 1916 e 1919. Quem interrompeu a sequência histórica foi o Palestra Italia, campeão pela primeira vez em 1920 diante do Paulistano.