Palmeiras faz reabilitação em Porto Alegre e Luis Guilherme celebra volta aos campos

O Palmeiras teve seus planos frustrados de volta imediata a São Paulo após a derrota para o Grêmio, por 1 a 0, no Brasileirão, por causa de obras no aeroporto em Porto Alegre e iniciou a preparação para as semifinais da Copa Libertadores na capital gaúcha. Recuperado de lesão, Luis Guilherme celebrou a volta aos jogos.

Depois de ser obrigado a dormir em Porto Alegre, o Palmeiras aproveitou para fazer um trabalho regenerativo com os titulares no hotel onde ficou hospedado no Sul. Já os reservas foram a campo e iniciaram trabalhos táticos para os próximos jogos. O time visita o Boca Juniors na quinta-feira, depois joga na casa do Red Bull Bragantino.

Luis Guilherme, que entrou na segunda etapa, participou das atividades no campo e mostrou-se bastante feliz por ter se recuperado de lesão e por estar nos planos de Abel Ferreira.

“É sempre difícil ficar fora dos gramados. Tive a infelicidade de me machucar contra o Cruzeiro e foi um período que eu tive para tratar e agora voltar bem para ajudar a equipe. Ontem (quinta-feira), não foi o resultado que queríamos, mas agora é focar na Libertadores”, afirmou o jovem.

O Palmeiras espera que a derrota diante dos gaúchos não influencie na competição sul-americana. Abel Ferreira até gostou da postura do time, mas admitiu que não podem ser desperdiçadas tantas chances claras de gol como na Arena Grêmio.

Na visão do elenco, o início desligado custou caro – o Grêmio fez seu gol aos 10 minutos. “A gente começou os 15 primeiros minutos de um modo meio desligado e sofreu o gol. Depois, reagimos e criamos muitas chances. Infelizmente, não foi o nosso dia e agora é foco na Libertadores para buscarmos uma vitória importante”, avaliou Luis Guilherme.

