Palmeiras faz doação para torcedora que ligou para a polícia pedindo cesta básica

O Palmeiras doou alimentos e uniformes do clube a Anna Karla, uma torcedora do clube de 10 anos que mora em Alpinópolis (MG). A situação difícil da família de Anna Karla se tornou conhecida após a garota ligar para a Polícia Militar pedindo ajuda em forma de cesta básica, sapatos e doces, como um presente de aniversário, pois ela completa 11 anos em 31 de julho.

Os policiais da cidade mineira se mobilizaram e doaram a cesta básica pedida no mesmo dia da ligação. Os agentes tiraram uma foto com Anna e suas duas irmãs, na qual a autora do pedido aparece com a camisa do Palmeiras. Um grupo de torcedores alviverdes, então, conheceu a história e arrecadou doações por conta própria, mas entrou em contato com o clube pedindo ajuda para que pudessem levá-las até a família.

O Palmeiras enviou, então, uma comitiva com doações de clube e torcida, contando com a presença do mascote Periquito. Além de alimentos, a família de Anna Karla também recebeu calçados e roupas do clube.

Segundo o Palmeiras, a ação faz parte do projeto ‘Por um futuro mais verde’, através do qual a instituição busca realizar atos ambientais, beneficentes e filantrópicos em busca do bem-estar social. Neste caso específico, o grupo de torcedores entrou em contato com o clube através da iniciativa.

