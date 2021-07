Palmeiras faz alterações e inscreve reforços na lista da Libertadores Pedrão, Michel, Deyverson e Dudu são as novidades para as oitavas de final da competição

O Palmeiras enviou para a Conmebol as mudanças na lista de inscritos para a fase de oitavas de final da Libertadores. Michel, Pedrão, Dudu e Deyverson são as novidades. Eles assumem as vagas (e os números) de Alan Empereur, Rafael Papagaio, Jhow e Erick Pluas, respectivamente.

Pelo regulamento do torneio, a numeração deve ser mantida em caso de troca – portanto, Deyverson será o 9, Pedrão usará a 33, Michel vestirá a 37 e Dudu seguirá com a camisa 43. As numerações utilizadas no Campeonato Brasileiro não serão alteradas, ou seja, Deyverson permanece com a 16 para a competição nacional.

Entre os nomes que deixaram a lista, somente o zagueiro Jhow ainda é jogador do Palmeiras. Ele integra a equipe Sub-20. Alan Empereur teve seu empréstimo encerrado, Rafael Papagaio foi emprestado ao Cuiabá e o equatoriano Erick Pluas também não teve seu contrato renovado.

Matheus Fernandes, embora já tenha sido anunciado como reforço, só poderá ser inscrito e entrar em campo após a reabertura da janela de transferências internacionais, em agosto. O mesmo vale para o possível retorno de Borja.

O Palmeiras enfrenta a Universidad Católica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Por ter campanha superior na fase de grupos, o Verdão faz o jogo decisivo em casa.

