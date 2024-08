Palmeiras faz 110 anos e elenca desafios: Brasileirão, eleição, patrocínio e Mundial

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 20:35 Para compartilhar:

O Palmeiras comemora nesta segunda-feira 110 anos. Ainda que a crise projetada com as eliminações recentes não tenha sido instalada, o clube festeja seu aniversário em um dia muito menos animador do que se esperava quando foi feito o planejamento no início do ano. As frustrações na Copa do Brasil e na Libertadores e as controvérsias e desrespeitosas entrevistas de Abel Ferreira conturbaram o ambiente.

Os 5 a 0 sobre o Cuiabá foram importantes para o Palmeiras resgatar a confiança e seguir sua jornada no Brasileirão, que virou a Copa do Mundo, a sua obsessão. Mas a goleada foi ofuscada por uma declaração ríspida e mal educada do treinador português, que respondeu com grosseria a uma pergunta simples e pertinente da repórter Alinne Fanelli.

“Vocês têm que entender que eu tenho que dar satisfação a três mulheres só. Minha mãe, minha mulher e a presidente do Palmeiras. São as únicas que têm o direito de falar comigo e pedir explicações”, disse o técnico, se esquecendo de que tem de dar explicações a 16,5 milhões de palmeirenses. No dia seguinte, ele ligou para a jornalista e reconheceu que sua fala foi infeliz.

Abel é um personagem central do passado, presente e futuro do Palmeiras. Mas há os outros. A importância de Leila Pereira é ainda maior para o destino do clube, sobretudo às questões que extrapolam o campo, casos do patrocínio máster, da briga com a WTorre e da eleição presidencial, na qual a empresária não será candidata única desta vez, mas a mais forte.

A dirigente decidiu presentear os associados do clube social com a apresentação de Ivete Sangalo. A cantora cantou no ginásio para pouco mais de 3 mil pessoas e provocou longas filas, que chegaram até a piscina. “Não é um tropeço que vai desanimar a gente, não. Vamos em busca do tricampeonato do Brasileiro! Nunca houve, na história, um time tricampeão Paulista e tri do Brasileirão na mesma gestão, e nós vamos buscar isso, nós podemos”, discursou a mandatária, em cima do palco.

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL

Se Leila Pereira foi eleita a primeira presidente mulher da história do Palmeiras sem adversários na última eleição, no fim de 2021, no próximo pleito, previsto para novembro, ela terá ao menos um oponente. O Palmeiras Avante, movimento que une diversas alas da oposição, definiu que Savério Orlandi será o candidato que enfrentará a empresária.

Na última eleição, Leila foi candidata única, e terminou eleita com 1.897 votos entre os 2.141 presentes no ginásio poliesportivo do clube social. Embora haja um oponente desta vez, a empresária é amplamente favorita a ser reeleita para o próximo triênio.

PATROCÍNIO MASTER

Quarta mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes, a presidente patrocina o clube por meio da Crefisa e da FAM desde 2015, é credora da agremiação, dona do avião usado pela delegação para as viagens fora de São Paulo e administra, por meio da Crefipar, a Arena Barueri, estádio que o time usa quando o Allianz Parque não está disponível.

É possível, porém, que as empresas de Leila deixem de patrocinar o clube a partir do ano que vem, como ela sinalizou. “Acho que o Palmeiras precisa caminhar com suas pernas e não deve ficar vinculado a uma marca só. Quero mostrar que o Palmeiras é gigante e eterno. Eu acho que seria saudável nós procurarmos uma marca com credibilidade no mercado”, explicou a presidente, em declaração recente.

Ela fará uma proposta, embora ache saudável que o clube tenha novos parceiros exibindo suas marcas na camisa do Palmeiras. As empresas da executiva, que têm acordo exclusivo, isto é, só elas patrocinam a equipe, tem a prerrogativa de cobrir a oferta de outra empresa. Até o momento, casas de apostas são as maiores interessadas e sinalizam com valores maiores do que pagam Crefisa e FAM – o atual contrato rende R$ 81 milhões fixos por temporada e pode alcançar R$ 120 milhões, dependendo do cumprimento de metas.

BRASILEIRÃO, A COPA DO MUNDO DO PALMEIRAS

O Brasileirão virou Copa do Mundo para o Palmeiras em decorrência das eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores. Abel Ferreira e os jogadores creem ser possível replicar em 2024 a campanha memorável do ano passado, quando engatou uma série de vitórias no fim e se valeu da derrocada histórica do Botafogo para erguer a taça. O time tem 44 pontos e é o terceiro colocado. São três a menos que o vice-líder Botafogo e quatro a menos que o líder Fortaleza.

“Se não for para ganhar não estou aqui para nada. Vou repetir o que falei para os meus jogadores: “se eu passar um ano sem título, eu saio”. Nós vamos continuar lá, lutando”, disse o técnico português.

MUNDIAL DE CLUBES

Existe já um planejamento para o Mundial de Clubes de 2025, chamado de Supermundial. A competição reunirá algumas das equipes mais importantes do mundo, como Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Por isso, existe o pensamento de que ganhar será difícil, mas é dever da equipe fazer uma campanha digna. Há uma renovação do grupo em curso justamente por causa da competição intercontinental. Chegaram recentemente Giay, Felipe Anderson e Maurício. Saíram Luan, Luís Guilherme e o jovem fenômeno Endrick.

A ideia é que mais reforços sejam contratados, mas só no ano que vem, e outros atletas saiam. Estêvão, o genial atacante de 17 anos, está vendido ao Chelsea, mas fica até julho e só se despede depois do Mundial.