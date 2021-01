Palmeiras exalta escolha da estratégia, mas pede pés no chão no duelo de volta

O técnico Abel Ferreira apostou na escalação do Palmeiras com três jovens no meio-campo e a estratégia surtiu efeito. Com Danilo, de 19 anos, Patrick de Paula, de 21, e Gabriel Menino, de 20, o time conseguiu parar o River Plate e, mais do que isso, construiu uma ótima vantagem na semifinal da Copa Libertadores com o triunfo por 3 a 0, na noite de terça-feira, em Avellaneda.

Após o duelo, o atacante Rony destacou o acerto de Abel Ferreira na formação e escolha tática. Ele destacou que o time sabia que encontraria dificuldades na Argentina, mas teve uma grande atuação. “Foi um jogo difícil, todos sabíamos que é difícil jogar aqui, da qualidade do River, sabemos da força do River. Tivemos uma semana para estudar e a estratégia do professor Abel deu certo. Estão todos de parabéns pelo grande jogo”, afirmou.

Rony abriu caminho para a vitória ao marcar o primeiro gol do duelo em Avellaneda. Depois, o time, que enfrentava alguma dificuldade, foi dominante, com o brilho do seu meio-campo, marcando o segundo gol com Luiz Adriano logo no começo da etapa final. Depois disso, Carrascal se enervou com Gabriel Menino e foi expulso. E Viña ainda fechou o placar: 3 a 0.

Na próxima terça-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras poderá perder por até dois gols de diferença que estará na final da Libertadores, em 30 de janeiro, diante do vencedor da série entre Boca Juniors e Santos. Rony, assim como outros jogadores e Abel Ferreira, adotou o discurso de pés no chão.

“Tem mais um jogo. Todo mundo está focado, sabemos da qualidade do River e temos de entrar ligados novamente. Estão todos conscientes sobre o que querem na temporada e estaremos concentrados para fazer uma grande partida novamente”, disse o atacante. “A gente sabe da qualidade do jogo do River, temos de entrar mais ligados ainda para fazer um grande jogo e sairmos classificados para a final, que é o mais importante”, acrescentou.

Para o duelo de volta, o Palmeiras perdeu o volante Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Antes de duelar de novo com o River Plate, o time voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro, sábado, diante do Sport, na Ilha do Retiro.

