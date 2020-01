Palmeiras está na final da Copa Santiago após vitória sobre o Inter

Pelo terceiro ano consecutivo o Palmeiras está na final da Copa Santiago de Futebol Juvenil. Na noite de hoje (24), o Verdão derrotou o Internacional por 2 a 1, na semifinal disputada no estádio Alceu Carvalho, na cidade de Santiago (RS). O Palmeiras aguarda agora o vencedor da outra semifinal, entre Juventude e Grêmio, que ocorre neste momento, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Os gols da vitória do Palmeiras foram marcados pelo atacante Juninho e pelo zagueiro Luan, artilheiro isolado da competição, com cinco gols. Do lado do Inter, quem balançou a rede foi o atacante Vinícius Mello, que entrou no segundo tempo.

O time paulista, comandado pelo técnico Hamilton Mendes, vai em busca do bicampeonato. No ano passado, o Verdão também chegou à final, mas foi derrotado pelo Grêmio na cobrança de pênaltis. Em 2018, o Alviverde faturou o primeiro título da Copa Santiago, ao eliminar na final o Coritiba.

A decisão da 32ª Copa Santiago de Futebol Juvenil será neste domingo (26), às 10h, com transmissão ao vivo pela TV Brasil.

Jogo

Apesar de muito brigado, foram poucas as chances de gol no primeiro tempo. Melhor na marcação, o Inter dificultou o ataque palmeirense. A melhor oportunidade do Colorado foi aos 18 minutos, quando o zagueiro João Victor Felix arriscou um chute de longe, mas o goleiro Mateus foi bem na bola e defendeu. Aos 21, o atacante Juninho arriscou de fora da área e por pouco não abre o placar para o Palmeiras. Mas ele tentou de novo e deu certo: aos 41 minutos, de fora da área, ele soltou uma bomba de canhota e colocou o Verdão na frente do placar: 1 a 0.

O segundo tempo foi mais movimentado, com o Palmeiras pressionando para ampliar o placar. E quase conseguiu com Naves, aos 15 minutos, mas o goleiro Lucas Flores impediu, com uma defesa espetacular. Já o time Colorado teve seis substituições, uma delas foi a entrada aos 23 minutos do atacante Vinicius Mello no lugar do João Victor Tavares. E bastaram dois minutos em campo para Vinicius, de cabeça, mandar a bola no travessão e ela caprichosamente bateu em Naves antes de entrar. Gol contra e tudo igual no estádio Alceu Carvalho: 1 a 1. O jogo parecia se encaminhar para a decisão nas penalidades, quando aos 35 minutos, o zagueiro Luan aproveitou o cruzamento de direita e cabeceou para o fundo da rede, selando a vitória vitória do Verdão por 2 a 1 e classificação do time para a grande final da Copa Santiago. Gol importante para o zagueiro: Luan segue isolado na artilharia do torneio com cinco gols marcados.

Jogos da Copa Santiago

