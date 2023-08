Palmeiras espanta crise com ‘volta às bases’ e visita Fluminense atrás de 4ª vitória seguida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 6:30 Compartilhe

O Palmeiras espantou o início de uma crise com três vitórias seguidas, a mais importante delas no duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, e agora trabalha para manter essa consistência que trouxe de volta a paz e a confiança aos atletas. Neste sábado, às 21h, o compromisso é no Maracanã, diante do Fluminense, pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno.

As duas vitórias sobre Fortaleza e América-MG levaram de volta o Palmeiras ao grupo dos primeiros colocados. O time de Abel Ferreira tem 31 pontos e ocupa o terceiro posto. Só não é o vice-líder porque tem menos vitória que o Flamengo. A distância do líder Botafogo, porém, continua grande. São 12 pontos a menos que o primeiro colocado.

O fechamento da janela sem reforços, com a busca frustrada por um camisa 5, irritou os torcedores, mas Abel, defensor de um elenco curto, viu seus principais jogadores retomarem a boa forma, entre eles Raphael Veiga, autor do gol da vitória sobre o Atlético Mineiro na última quarta, e Gustavo Gómez, praticamente perfeito em sua atuação no Mineirão.

“Estamos bem. Como falou o Abel, voltamos às nossas bases, a ser um time consistente, organizado e intenso. Temos que seguir assim”, disse o zagueiro paraguaio. O capitão palmeirense é o estrangeiro com mais jogos na história da equipe, com 259, e segundo maior zagueiro artilheiro, com 32.

Como está próxima a data da partida de volta das oitavas contra o Atlético, que definirá quem avança às quartas da Libertadores, o técnico português deve escalar um “mistão” no Maracanã. Jovens como Luís Guilherme, Jhon Jhon e Endrick podem aparecer entre os titulares. Dudu, que retornou de lesão recentemente, será preservado. A equipe alviverde joga pelo empate na próxima quarta, no Allianz Parque, para se classificar de fase.

“Será um jogo difícil, contra um time que tem um treinador com uma forma de trabalhar consistente”, projetou Gómez, sobre o confronto com o Fluminense.

O chavão “jogo de seis pontos” pode ser usado para definir a partida no Rio, uma vez que três pontos separam Palmeiras de Fluminense na tabela de classificação do Brasileirão. Os cariocas somam 28 e aparecem na quinta colocação.

Fernando Diniz, que divide suas funções entre Fluminense e seleção brasileira, não terá Nino e André, suspensos. É provável que o treinador também preserve alguns de seus principais jogadores, já que, como o Palmeiras, tem compromisso importante no meio de semana pela Libertadores.

Na terça-feira, o time carioca revê o Argentinos Juniors no Maracanã. Como o jogo de ida, na Argentina, terminou empatado por 1 a 1, quem vencer avança às quartas de final para enfrentar Olímpia, do Paraguai, ou Flamengo.

