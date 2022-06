Palmeiras equilibra pontuação dentro e fora de casa para liderar Brasileirão Verdão conquistou o mesmo número de pontos jogando como mandante e como visitante, algo que se diferencia dos principais rivais ao topo da tabela neste momento

O Palmeiras é o líder incontestável do Brasileirão neste momento. Entre os diversos fatores evidentes que levam o clube a estar na ponta do campeonato, como desempenho, consistência e qualidade de trabalho, está o equilíbrio nas atuações do time dentro e fora de casa. Tanto é que as pontuações como mandante e visitante são iguais. Nesse ritmo, o Verdão vai se diferenciando dos concorrentes.





Com a vitória sobre o Coritiba, o Alviverde chegou a 22 pontos na classificação, um aproveitamento de 66,7% dos pontos disputados até aqui. Tais números não fazem o time se distanciar (está um ponto à frente do Corinthians), nem ter um registro histórico nos pontos corridos a esta altura da competição, mas já dá amostras da construção de uma liderança mais consolidada para o momento.

Ao destrincharmos esses 22 pontos palmeirenses, veremos que eles foram conquistados com extremo equilíbrio em jogos dentro e fora de casa. No término das 11 primeiras rodadas, são 11 pontos como mandante e 11 pontos como visitante, ou seja, não há uma disparidade nos desempenhos, o que ajuda demais em uma campanha em um campeonato longo, que exige regularidade.

Em casa, o Palmeiras tem seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota, apenas 61,1% de aproveitamento, desperdiçando sete pontos dos 18 possíveis até aqui. Não é uma campanha ideal, pelo contrário, inclui tropeços que deixariam a equipe com mais folga.

No entanto, o Verdão acaba compensando esses vacilos quando joga como visitante. Ainda invicto fora de seus domínios, o time de Abel Ferreira fez cinco partidas como “forasteiro”, venceu três e empatou duas, somando 11 dos 15 pontos possíveis, aproveitamento de 73,3%. Isso sem contar que a defesa foi vazada apenas uma vez.

Curiosamente, o Alviverde não lidera nem a classificação dos mandantes, nem a classificação dos visitantes. Em casa, ele é o terceiro, atrás do Coritiba e do São Paulo, ambos com 13 pontos. Já fora de casa é o segundo, atrás do Ceará, com 12. Isso significa que ainda há margem para melhorar dentro de um equilíbrio já existente.

O Corinthians, em segundo lugar, e o Internacional, em quarto, têm situações parecidas em termos de pontuação. O Timão conquistou 11 pontos em casa e dez fora, enquanto o Inter conquistou nove em casa e nove fora. A diferença é que o Verdão tem sido um pouco melhor nos resultados e ganhou a ponta neste momento, mas a receita para se manter no topo é essa: buscar o equilíbrio.

Pontuação Mandantes do Brasileirão

1) São Paulo – 13 pontos (SG: 7)

2) Coritiba – 13 pontos (SG: 4)

3) Palmeiras – 11 pontos (SG: 8)

4) Santos – 11 pontos (SG: 6/10 gols)

5) Corinthians – 11 pontos (SG: 6/8 gols)

Pontuação Visitantes do Brasileirão

1) Ceará – 13 pontos

2) Palmeiras – 11 pontos

3) Corinthians – 10 pontos

4) Internacional – 9 pontos

5) Botafogo – 8 pontos

