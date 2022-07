Palmeiras enviará representação à CBF em protesto contra arbitragem de Vuaden Informação dada pelo GE e confirmada pelo LANCE! afirma que o Verdão questiona atitudes do juiz da partida da Copa do Brasil

Nesta sexta-feira (15), segundo informação dada pelo GE e confirmada pelo LANCE!, o Palmeiras enviará uma representação à CBF em protesto contra a arbitragem de Leandro Pedro Vuaden na partida que culminou na eliminação do Verdão da Copa do Brasil diante do rival São Paulo.

Dirigentes e membros da comissão técnica alegam que o árbitro do jogo ‘usou critérios distintos’ ao marcar o pênalti de Gustavo Gómez em Calleri e não marcar a penalidade de Diego Costa sobre Dudu.

O auxiliar técnico Vitor Castanheira e o preparador físico Marco Aurelio Schiavo foram amarelados, ainda no primeiro tempo, por conta de reclamações referentes ao lance envolvendo o camisa 7 do Verdão.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Abel Ferreira também aproveitou para desabafar sobre as polêmicas com a arbitragem.

– Um minuto antes tem o pênalti, no lance seguinte tem o pênalti do adversário que o VAR marcou, não o Vuaden. E temos um pênalti do mesmo nível na primeira parte com o Dudu. Cada um faz o melhor que sabe e pode com os recursos que tem – disse o português.

Vale lembrar que o comandante palmeirense e Leandro Pedro Vuaden colecionam algumas polêmicas em jogos recentes do Palmeiras.

Na final da Supercopa de 2021, contra o Flamengo, Abel foi expulso pelo árbitro após reclamação. Já em outubro do mesmo ano, na derrota para o América-MG pelo Brasileirão, Abel voltou a reclamar das marcações e pediu para que o árbitro não apitasse mais jogos de seu clube.

Após mais de seis meses longe dos gramados palestrinos, Vuaden foi o árbitro na vitória sobre o Coritiba, fora de casa, pela 11ª rodada do nacional, antes de comandar a eliminação palmeirense.

