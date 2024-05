Palmeiras ensaia ‘estratégia de pressão’ para surpreender o Botafogo-SP na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 15:08 Para compartilhar:

O Palmeiras até tem a vantagem do empate para conseguir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Botafogo-SP. Mas no treino desta terça-feira, no entanto, o técnico Abel Ferreira utilizou estratégias de pressão, na atividade programada na Academia de Futebol, para tentar surpreender o adversário.

Na movimentação, os jogadores de defesa aprimoraram as saídas de bola com marcação alta. E as alternativas táticas não ficaram somente nisso. Os atacantes e meias também trabalharam forte e fizeram exercícios de construção de jogadas contra uma linha baixa. Na sequência, o comandante português ainda organizou uma disputa em espaço reduzido.

Herói do confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil ao marcar o gol da vitória de 2 a 1 do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, no Allianz Parque, o atacante Estevão exaltou a eficácia dos treinamentos neste período de paralisação do Brasileiro por causa das enchentes que afetaram o Estado do Rio Grande do Sul.

“Fizemos treinos bem intensos. Bom para corrigirmos alguns detalhes que faltavam nos jogos. Nossa equipe está muito concentrada e sabemos das dificuldades que vamos ter”, afirmou o jogador.

Estevão afirmou ainda que a dificuldade encontrada no primeiro jogo entre as equipes foi uma pequena mostra do que o Palmeiras vai ter de superar nesta segunda partida. O duelo está marcado para esta quinta, às 19h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

“Espero que possamos fazer um excelente jogo para sair com a vitória e a classificação. Temos os nossos objetivos na competição e sabemos o que cada um precisa ter em mente. Esperamos brigar pelo título até o final”, afirmou o atleta de 17 anos.