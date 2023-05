Palmeiras enfrenta Goiás com expectativa de que Endrick volte a ser utilizado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 7:00 Compartilhe

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras continua sua trajetória no torneio neste domingo. Às 18h30, visita o Goiás no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A meta é ganhar o duelo da quarta rodada para seguir entre os líderes da competição.

A expectativa da torcida é ver Endrick em campo. O jovem fenômeno de 16 anos não saiu do banco nas últimas três partidas. Não jogou um minuto sequer contra Corinthians, Barcelona e Tombense, em duelos de três competições diferentes. Contra o Vasco, na última vez em que foi acionado, esteve em campo somente por 21 minutos, saindo do banco.

Abel Ferreira preteriu Endrick até por jogadores contestados pela torcida, como Rafael Navarro, e passou a dar menos chances à joia palmeirense assim que Rony, o titular da posição, voltou a jogar depois de se recuperar de fratura no antebraço. O calendário cheio de jogos – serão nove em maio – deve fazer com que o atleta volte a ser utilizado pelo treinador.

O Palmeiras se faz presente no pelotão da frente da tabela do certame nacional, algo comum nos últimos anos. Essa presença foi garantida com duas vitórias e um empate nas três primeiras rodada. São sete pontos para o atual campeão brasileiro, frutos de triunfos sobre Cuiabá e Corinthians e o empate com o Vasco no Rio.

Historicamente, o Palmeiras encontra dificuldades em duelos com o Goiás em Goiânia, visto que ganhou apenas um dos últimos jogos contra o rival fora de casa. No ano passado, empatou por 1 a 1 com um gol de Rony nos segundos finais da partida.

Abel Ferreira, diante da sequência pesada de jogos, deve manter o rodízio e trocar algumas peças. Certo é que não terá Murilo, que deslocou o ombro no último jogo, a vitória sobre o Barcelona em Guayaquil, e teve de ser substituído no primeiro tempo. Ele passou por exames, foi diagnosticado com uma luxação no ombro direito e será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Luan forma a dupla de zaga com Gustavo Gómez. Outras eventuais mudanças terão relação com a gestão de energia dos atletas.

GOIÁS PIONEIRO

Em comum, Palmeiras e Goiás tem a opção pela implementação das catracas de reconhecimento facial em seus estádios. O clube goiano foi o primeiro do País a adotar a tecnologia. A primeira vez que colocou em prática a ferramenta nas catracas da Serrinha foi em partida contra o Corinthians, pelo Brasileirão, em 29 de outubro do ano passado.

“Decidimos implementar o reconhecimento facial no ano passado, por entender que é um projeto que traz muito mais segurança para os torcedores irem aos jogos com suas famílias e crianças. O sistema funcionou bem e, agora, em 2023, ele será usado em todas as nossas partidas no estádio Hailé Pinheiro”, afirmou Rogério Pinheiro, presidente do Goiás.

A vitória por 2 a 0 sobre o Gimnasia y Esgrima, em La Plata, foi histórica para o Goiás. Pela primeira vez, o clube ganhou um jogo válido pela Copa Sul-Americana atuando fora do Brasil.

O Goiás registra apenas um triunfo no Brasileirão. E foi em sua casa. Na Serrinha, derrotou o Corinthians de virada, por 3 a 1. O time joga empolgado pela vitória sobre o Gimnasia y Esgrima, na Argentina, a primeira na história da equipe fora do Brasil pela Sul-Americana.

