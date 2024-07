Palmeiras encontra Cruzeiro pela 1ª vez após constrangimento com Dudu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O Palmeiras recebe o Cruzeiro pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. A equipe busca se recuperar depois da derrota para o Botafogo no meio da semana, que fez o time carioca ganhar vantagem na liderança. A partida marca o reencontro de Dudu com o ex-clube, para o qual ele quase se transferiu e chegou até a ser anunciado no mês passado.

O time palmeirense não terá Estêvão, que sofreu entorses no joelho e tornozelo esquerdos, no jogo da última rodada. Ainda não há resposta sobre quem vai ocupar a vaga deixada pelo garoto, mas duas opções de Abel Ferreira são os reforços Felipe Anderson e Maurício. Ambos estrearam contra o Botafogo, saindo do banco.

O meia ex-Lazio é a possibilidade mais forte. Durante o jogo no Rio, Maurício entrou no lugar de Estêvão, mas logo Abel trocou Raphael Veiga por Caio Paulista e centralizou o ex-jogador do Internacional. “Na Lazio, o técnico sempre me mudou muito de posição, atuei pela direita, mas ele me gostava também pela esquerda e no meio. No último jogo, joguei até de ala. Comecei a gostar de entender de táticas, me contribuiu para assimilar jogos e ajudar o clube. Gosto de ajudar, independentemente da posição”, disse Felipe Anderson na sua apresentação.

Outra possibilidade é Dudu. O camisa 7 não começou como titular desde que retornou da recuperação da cirurgia no joelho. O ambiente da partida, porém, pode não ser favorável para isso, dada a tensão que se estabeleceu entre o clube mineiro e o atacante, após ele acertar a ida para Belo Horizonte, mas recuar e decidir ficar no Palmeiras.

A boa notícia é o possível retorno de Lázaro, ainda que não possa começar no time titular. O atacante passou por um processo de transição física durante a semana e voltou a participar de atividades com o grupo palmeirense. Ele havia sofrido uma lesão na coxa esquerda. Abel Ferreira também pode improvisar Mayke e Caio Paulista como pontas pelo lado direito. No meio, Zé Rafael é mais um que faz retorno gradual.

A certeza é que Piquerez também será desfalque, e não só para este sábado. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e será submetido a cirurgia. Ainda não se sabe o período que o uruguaio ficará fora, mas pode ser que ele não jogue mais nesta temporada.

Abel Ferreira, que coleciona reclamações sobre o calendário do futebol brasileiro, terá mais elementos para críticas. Serão três dias entre a derrota para o Botafogo e o duelo contra o Cruzeiro. É o começo de uma maratona de pedreiras no caminho palmeirense, incluindo confrontos do Brasileirão, as oitavas de final da Libertadores contra o Botafogo e os jogos contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

O Cruzeiro vem de uma sequência de três vitórias seguidas no Brasileirão. O clube é sexto colocado, com 29 pontos. O atacante Gabriel Veron, revelado pelo Palmeiras, tem quatro gols nos últimos sete jogos e enfrenta o ex-clube pela primeira vez. Na equipe paulista, ele foi duas vezes campeão da Libertadores (2021 e 2022), além de uma Copa do Brasil (2020) e um Brasileirão (2022).

Fernando Seabra terá à disposição os reforços Matheus Henrique e Wallace, vindos do futebol italiano, além de Matheus Pereira, artilheiro da equipe no Brasileirão, com seis gols. Outro reencontro é de Cássio com o antigo rival. O goleiro que defendeu o Corinthians por 12 anos enfrentou o Palmeiras 35 vezes nesse período. Ele estreou pelo clube mineiro na vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino, no sábado passado.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga); Felipe Anderson, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Romero e Ramiro; Gabriel Verón, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO – 21h.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).