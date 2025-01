Palmeiras encerra exames e testes físicos : ‘Pré-temporada diminui risco de lesões’, diz médico

A terça-feira foi de atividade fora do campo para os jogadores do Palmeiras na Academia de Futebol. Pela manhã, os atletas completaram os testes iniciados na segunda-feira com a coleta de exames e avaliações físicas. De acordo com o coordenador médico Pedro Pontim, o trabalho individualizado traz benefícios aos atletas ao longo do ano.

“Sabemos que uma pré-temporada bem feita e uma temporada bem planejada agregam qualidade não só para performance, como também diminuem o risco de lesões”, explicou o médico do Palmeiras.

Os atletas palmeirenses foram submetidos a uma bateria de testes, além de avaliações funcionais e trabalhos de força.

“Observamos toda a parte cardiológica, teste ergoespirométrico e as avaliações clínicas de outras áreas como dermatologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, nutrição, fisiologia e odontologia. Também incluímos neste ano as análises da psicologia e da neurociência. Toda a parte laboratorial é feita obrigatoriamente e vamos conseguir contemplar esses dados e usar como parâmetro para planejar individualmente a temporada de cada atleta”, disse Pontim.

Cinco atletas do Sub-20, que disputam atualmente a Copa São Paulo, também realizaram alguns dos testes de pré-temporada: Allan, Benedetti, Figueiredo, Thalys e Luighi. Eles passam a formar o grupo de apoio ao elenco profissional nesta temporada.

Por fim, Pontim fez um balanço sobre a integração entre as áreas do Núcleo de Saúde e Performance. “É um trabalho em equipe em que cada área tem a sua importância dentro desse processo. Juntos, conseguimos somar as informações relevantes para planejar o trabalho com cada atleta. Isso contribui para que ele possa render mais e minimizar o risco de lesão”, finalizou.