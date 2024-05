Palmeiras encaminha venda do jovem atacante Estêvão ao Chelsea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 12:48 Para compartilhar:

O Palmeiras encaminhou a venda do atacante Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra. Após o acerto com o jogador, os ingleses intensificaram as conversas com o clube brasileiro por um denominador comum e a tendência é que a negociação seja sacramentada nos próximos dias. Aos 17 anos, a joia da base palmeirense rumaria à Europa quando completar a maioridade. Ou seja, na janela de transferências de julho de 2025.

Assim como a negociação de Endrick com o Real Madrid, a transação envolvendo Estêvão compreende um valor fixo e cifras relacionadas a metas. Segundo o site UOL, os valores são 40 milhões de euros (cerca de R$ 223 milhões) e mais 25 milhões de euros (R$ 140 milhões) variáveis por objetivos, por um contrato de sete temporadas com o time inglês.

Estêvão tem contrato profissional com o Palmeiras até abril de 2026, com multa de 45 milhões de euros (R$ 238,9 milhões) – o vínculo mais curto se deve às normas relativas à idade do jogador. Antes da negociação com o Chelsea, o clube também recebeu sondagens do Paris Saint-Germain.

O atacante já havia participado de treinos com o elenco principal do Palmeiras no ano passado, mas subiu definitivamente para os profissionais neste ano. Alguns dos motivos que aceleraram a integração do jovem foi o ótimo desempenho no Mundial Sub-17, na Indonésia, pela seleção brasileira.

Nascido em Franca, no interior de São Paulo, Estêvão começou no futebol aos 11 anos, no próprio Palmeiras, mas pouco tempo depois saiu para atuar pelo Cruzeiro. Divergências fizeram o atleta deixar o clube mineiro aos 14 anos, abrindo caminho para um retorno à Academia palmeirense. A habilidade com dribles curtos e o faro artilheiro fizeram o jovem ganhar o apelido de “Messinho” ainda na base alviverde.

O garoto disputou 34 partidas com o time sub-17 em 2022 e outros 18 jogos com o sub-20 em 2023. Pelo clube alviverde, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, além dos títulos dos Campeonatos Paulistas sub-17 e sub-15 da temporada passada e do bi da Copa do Brasil Sub-17 em 2022 e 2023. No time principal, são 15 jogos, com três gols e uma assistência.