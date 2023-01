Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 18:31 Compartilhe





O Palmeiras está próximo de concretizar a venda de Danilo para o Nottingham Forest-ING. O negócio avançou nesta quinta-feira e os clubes ficaram perto do acerto que deve ser fechado na casa dos 18 milhões de libras (R$ 112 milhões na cotação atual), modelo de negócio conforme o Verdão buscava. A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.

> Veja classificação e simulador do Paulistão-2023 clicando aqui

Dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, o Alviverde ainda deve ter gatilhos no contrato que permitirão bônus por desempenho, além de um percentual em caso de venda futura. Nos bastidores do clube, até aqui, os valores foram mantidos em sigilo em conversa com a reportagem.





O Monaco-FRA também está na briga para contratar o meio-campista, mas a proposta não agradou a diretoria do Palmeiras, pois os valores oferecidos estão muito abaixo do desejado. Sem contar que o os franceses queriam incluir Jean Lucas no negócio, mas o modelo foi reprovado. A equação seria: 13 milhões de euros (R$ 71,8 milhões) + 7 milhões de Jean Lucas (R$ 38,7 milhões).

> Veja as principais transferências no Mercado da Bola do LANCE!

A tendência é que Danilo viaje para a Inglaterra nos próximos dias para fechar os últimos detalhes da contratação. Ainda não está certo se ele jogará neste final de semana pelo Paulistão, ou será preservado da partida contra o São Bento para fazer esses últimos ajustes na transferência para a Inglaterra. O contrato do volante deve ser assinado por um período de quatro anos e meio.

Danilo disputou os jogos-treino pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Com a saída do meio-campista, o Palmeiras deve ir ao mercado para contratar um substituto para o Cria da Academia. A reposição tende a acontecer ainda neste mês de janeiro, uma vez que o clube tem alguns alvos bem avaliados, como o próprio Jean Lucas (Monaco) e Matheus Henrique (Sassuolo-ITA). Segundo ouviu o LANCE!, nenhuma conversa oficial foi aberta pelos jogadores.





Aos 21 anos, Danilo tem contrato até dezembro de 2026 e sua multa rescisória é de 100 milhões de euros (R$ 564 milhões). Desde 2020 como profissional do Verdão, são 141 jogos e 12 gols, além de seis títulos. O volante irá se reencontrar com Gustavo Scarpa, com quem jogou até o fim de 2022.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias