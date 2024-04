Palmeiras empata fora com San Lorenzo (1-1) em sua estreia na Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 0:24 Para compartilhar:

O Palmeiras empatou com o argentino San Lorenzo (1-1) em uma partida movimentada pela primeira rodada do Grupo F da Copa Libertadores-2024, disputada na noite desta quarta-feira (3) no estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.

O zagueiro colombiano Jhohan Romaña (19′) abriu o placar para o San Lorenzo, que começou melhor, criando mais chances de gol.

Mas o atual campeão brasileiro conseguiu empatar na reta final com uma bela cobrança de falta do uruguaio Joaquín Piquerez (81′).

Na segunda rodada do Grupo F, o San Lorenzo visita o equatoriano Independiente del Valle na quarta-feira, dia 10, enquanto o Palmeiras recebe o uruguaio Liverpool no dia seguinte (11), em São Paulo.

– De olho na final do Paulistão –

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira optou por poupar vários titulares para a final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, contra o Santos, e colocou em campo um time misto, sem o goleiro Weverton, Murilo e Raphael Veiga, e outros como Piquerez e José López entraram no segundo tempo.

‘El Ciclón’ entrou em campo com um jogo bem ordenado e venceu os duelos individuais contra um Palmeiras sem brilho. O time argentino logo começou a ficar perigoso, primeiro com um cruzamento de Leguizamón que o paraguaio Bareiro cabeceou para fora, e depois o goleiro Marcelo Lomba se esticou para defender um chute forte de Ferreira.

O San Lorenzo abriu o placar em seguida, em um escanteio cobrado por Leguizamón desviado de cabeça pelo colombiano Romaña, que superou Lomba.

Com o resultado a seu favor, o time da casa esperou e teve oportunidades para aumentar, primeiro com um cruzamento em que Campi não conseguiu definir com precisão, e depois em um contra-ataque rápido, mas desta vez Lomba se destacou para salvar no mano a mano contra Leguizamón.

O Verdão tentou uma reação no final do primeiro tempo, quando Gabriel Menino encontrou espaço, e Rony surpreendeu com uma bicicleta que exigiu uma boa defesa do goleiro Altamirano.

– Palmeiras surpreende –

Mas o San Lorenzo voltou a assumir o controle no início do segundo tempo e quase marcou o segundo gol com uma bomba de pé esquerdo de Campi em outro cruzamento em que o San Lorenzo voltou a assustar a insegura defesa alviverde.

O técnico Abel Ferreira fez então quatro mudanças, colocando em campo jogadores importantes como Piquerez, José López e Aníbal Moreno. O Palmeiras equilibrou a partida e passou a se aproximar da área adversária.





O time paulista levou perigo em um chute de Rony por cima do gol após passe de López.

Lançado ao ataque, o Verdão deixou espaços amplos e ‘El Ciclón’ teve chances de liquidar o duelo, mas o colombiano Herazo, que havia acabado de entrar, acertou uma bomba no travessão que foi para fora. E depois Bareiro finalizou por cima. Foram duas chances claras das quais o time local logo se arrependeria de ter desperdiçado.

Isso porque o Palmeiras, que não encontrou a chave para chegar ao empate, cobrou uma falta a quase dez minutos do fim, e Joaquín Piquerez, com um chute perfeito de pé esquerdo perfeito, mandou para as redes, longe das mãos de Altamirano.

Em um duelo eletrizante, os visitantes quase venceram com um chute de Flaco López no ângulo, que Altamirano tirou com um tapa. E na última jogada da noite, Lomba se esticou para defender no canto um chute de pé direito de Braida.

O San Lorenzo lamentou o empate numa partida em que poderia ter vencido um poderoso adversário, e apesar de ter disputado uma de suas melhores partidas no ano, teve que se contentar com um ponto contra um time misto do Palmeiras.

As atenções do Verdão se voltam agora para a final do Paulistão contra o Santos, no domingo, em que vai lutar pelo tricampeonato.

