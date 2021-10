Palmeiras empata com o Vitória e está eliminado da Copa Brasil de Futebol Master Verdão dependia do resultado de Bahia e Corinthians para avançar às quartas de final e acabou não se classificando

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Vitória na manhã deste sábado (16), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa Brasil WLegends de Futebol Master. Com o resultado, o Verdão está fora da competição. Um triunfo simples classificaria a equipe para as quartas de final do torneio, mas o empate – somado à vitória do Bahia sobre o Corinthians – eliminou o Alviverde ainda na fase de grupos.

Sterling quer deixar o Manchester City, Corinthians segue de olho em Paulinho, agente de Haaland conversa com o PSG… O Dia do Mercado

Com presença de ex-jogadores como Rogério, Claudecir, Wendel, Jean Carlo e Márcio Careca, o Verdão empatou em 1 a 1 com o Corinthians na primeira rodada, no último dia 4 de setembro.

O JOGO



O primeiro tempo entre Palmeiras e Vitória foi bastante movimentado, com bolas no travessão, gol anulado e polêmicas com a arbitragem.

Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

Nadson chegou a marcar para os baianos aos 10 minutos do primeiro tempo, mas o gol acabou anulado por impedimento. Na sequência, Fábio Gomes bateu de fora da área e a bola explodiu no travessão, quase abrindo o placar para o Verdão.

No último lance da primeira etapa, duas polêmicas: enquanto os palmeirenses pediam a marcação de um pênalti, o rubro-negro saiu em contra-ataque, deixando Nadson sozinho no campo de ataque, mas o árbitro preferiu encerrar o primeiro tempo, gerando muitas reclamações de ambos os lados.

No segundo tempo, novamente o Palmeiras parou na trave, dessa vez com Jean Carlo. Logo depois, Márcio Careca tabelou com Wendel, e chutou, obrigando o goleiro Nilson a fazer boa defesa. Apesar do bom jogo e de chances claras de gol, o placar não saiu do 0 a 0.

Mais tarde, no mesmo local, o Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 e acabou classificando os clubes baianos para a próxima fase, eliminando os rivais paulistas.

SOBRE A COMPETIÇÃO



A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo.

As quartas de final acontecerão de 30 de outubro a 20 de novembro, sempre aos sábados. As semifinais estão marcadas para 27 de novembro e 4 de dezembro e a grande final acontece no dia 11 de dezembro, ainda com sedes indefinidas.







Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada



O torneio tem como embaixadores os ex-jogadores Somália, do Grêmio, e Maurinho, do Cruzeiro, e está sendo transmitido pelo SporTV.

E MAIS:

Saiba mais