Palmeiras empata com o Vasco em casa e pode perder a liderança no domingo

Palmeiras e Vasco empataram por 1 a 1, neste sábado, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Luiz Felipe Scolari atuou com o time reserva e pode perder a liderança da competição, no domingo, após oito rodadas. A partida contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, no gramado e em um dos camarotes do estádio.

Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo. Marrony, logo aos 2 minutos, abriu o placar para o Vasco. Gustavo Scarpa, de pênalti, após interferência do árbitro de vídeo, empatou o confronto.

O empate leva o Palmeiras para 27 pontos, um à frente do Santos. O time de Jorge Sampaoli enfrenta o lanterna Avaí, neste domingo, na Vila Belmiro. Se vencer, toma a liderança do Palmeiras, que ocupa a primeira posição desde a 4ª rodada. Com o ponto somado o Vasco chega aos 13, por ora, na 15ª posição.

O Palmeiras chega ao quarto jogo sem vitória: pelo Brasileirão, empatou com o São Paulo (1 a 1) e perdeu para o Ceará (2 a 0); na Copa do Brasil caiu diante do Internacional (1 a 0); e pela Libertadores, empatou por 2 a 2 com o Godoy Cruz, na primeira partida das oitavas de final.

Na 13ª rodada, o Palmeiras busca a recuperação no clássico paulista contra o Corinthians, domingo, 19h, na Arena Itaquera. No mesmo dia e horário, o Vasco enfrenta o CSA, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Antes da partida, o presidente Jair Bolsonaro entrou no gramado do Allianz Parque, acompanhado pelo presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, e cercado por crianças com a camisa do clube.

O JOGO – A partida nem bem tinha começado e o Vasco abriu o placar logo aos 2 minutos. Valdívia cobrou escanteio, Marrony subiu mais que Thiago Santos e cabeceou no canto direito de Weverton. Foi o primeiro gol do meia vascaíno no Brasileirão.

O gol sofrido logo no início poderia ter deixado o Palmeiras nervoso em campo. Mas não foi o que aconteceu. O time de Felipão assimilou rapidamente o golpe, colocou a bola no chão, pressionou o Vasco e chegou ao empate, com a intervenção do árbitro de vídeo.

Aos 11 minutos, Arthur Cabral chutou e a bola bateu no braço de Leandro Castan. Os jogadores do Palmeiras, instantaneamente, pediram pênalti. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro, bem posicionado no lance, mandou a jogada seguir, mas foi alertado pelo árbitro de vídeo.

Após consultar o monitor na lateral do gramado, Marques voltou atrás na marcação e confirmou o pênalti a favor do Palmeiras. Gustavo Scarpa cobrou no meio do gol e empatou o placar. Foi o oitavo gol do atacante pelo Palmeiras nesta temporada. A esta altura do confronto, o time de Felipão tinha quase 80% de posse de bola.

Após o gol, o Vasco se equilibrou em campo e arrumou o sistema defensivo. O Palmeiras diminuiu a pressão, não encontrou mais espaços e o jogo ficou feio. Poucas chances de gols para os dois times e muitas faltas.

Antes do início do segundo tempo, Jair Bolsonaro voltou ao gramado do Allianz Parque. Passou por Luiz Felipe Scolari e foi aplaudido pelo treinador. Das arquibancadas ouviu vaias e aplausos.

Com a bola rolando, logo aos 5 minutos, o goleiro vascaíno Fernando Miguel fez duas boas defesas seguidas e impediu a virada do Palmeiras, primeiro com Hyoran, depois com Arthur Cabral.

O Palmeiras só voltaria a levar perigo aos Vasco aos 32. Após lançamento de Dudu, Hyoran recebeu dentro da área, mas chutou para fora, perdendo boa chance de virar o placar. No último lance de perigo do confronto, o Vasco ainda acertou o travessão de Weverton aos 38, após cabeçada de Marcos Junior.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 1 VASCO

PALMEIRAS – Weverton; Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Bruno Henrique (Matheus Fernandes), Hyoran (Carlos Eduardo) e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Dudu e Arthur Cabral. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Raul (Andrey), Marquinho (Marcos Júnior), Bruno César e Marrony; Valdivia (Talles). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS – Marrony, aos 2, e Gustavo Scarpa, aos 14 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Leandro Castan, Bruno César, Thiago Santos, Henrique, Marcos Júnior.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA – R$ 2.553.733,15.

PÚBLICO – 37.754 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo (SP).