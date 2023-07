Palmeiras em comoção tenta virar série e eliminar São Paulo pela 1ª vez na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 8:00 Compartilhe

Abalados e em clima de comoção, Palmeiras e São Paulo definem nesta quinta-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Alviverde tem de reverter desvantagem de 1 a 0 do Morumbi, há uma semana, enquanto os visitantes defendem retrospecto perfeito diante dos oponentes na competição para levar a melhor do confronto pela terceira vez na história. O psicológico das equipes será testado quando a bola rolar, com um lado querendo a vaga por homenagem completa à torcedora Gabriela Anelli, morta após confusão com flamenguistas, e o outro de luto pelo falecimento do pai do volante Pablo Maia.

Além de um minuto de silêncio antes de a bola rolar, o Allianz Parque vai receber muitas homenagens para Gabriela, torcedora da Mancha Alvi Verde e namorada de um integrante da Porks. O clube também deve fazer algo em memória da jovem de 23 anos. Os jogadores estão únicos para ofertar a classificação à nova vítima da violência no futebol. Palmeiras e São Paulo devem jogar com uma tarja de luto no uniforme.

A notícia da morte do pai de Pablo Maia pegou o São Paulo de surpresa nesta quarta-feira. Toda preparação foi feita com a escalação do volante, liberado para acompanhar o enterro no Sul de Minas Gerais. Ainda não está descartada a utilização do jogador, mas Mendez e Rodrigo Nestor estão de sobreaviso.

Em campo, sobram motivos para as equipes esbanjaram confiança em classificação. Mesmo com o São Paulo sendo a maior pedra no sapato de Abel Ferreira – são seis vitórias em 18 jogos no confronto, com outros seis empates e seis derrotas -, o Palmeiras confia no desempenho em mata-matas no ano, no qual está invicto.

Além de conquistar a Supercopa contra o Flamengo, passou por São Bernardo (quartas), Ituano (semifinal) e Água Santa (final) do Paulistão, além de Tombense e Fortaleza na Copa do Brasil (terceira fase e oitavas de final, respectivamente).

“A nossa equipe já reverteu grandes jogos dentro de casa. Será mais um jogo difícil contra o São Paulo por tudo o que representa, a motivação, um clássico pelas quartas da Copa do Brasil… Mas estamos preparados para fazer uma grande partida”, afirma o atacante Dudu, grande aposta de Abel Ferreira. O técnico teve papo ao pé do ouvido do jogador na preparação da semana.

“Estamos muito focados nesse jogo. Todos os jogadores, comissão, os torcedores também. Vai chegando a hora e a ansiedade vai sendo maior. Esperamos que a gente possa estar tranquilo amanhã (quinta-feira), leves para fazer um grande jogo e conseguir a classificação”, diz, revelando a união para findar com o momento ruim de somente uma vitória nas últimas seis apresentações.

Dudu fez um belo texto em suas redes sociais para homenagear Gabriela Anelli e, ao mesmo tempo, cobrar as autoridades para que casos desta magnitude não manchem mais a história do futebol. Sensibilizado, ele convocou a torcida para, juntos, fazerem festa no Allianz Parque, o que a torcedora mais gostava de fazer.

Dorival Júnior adotou mistério sobre qual São Paulo mandará a campo nesta quinta-feira, mas terá Luciano e Calleri, recuperados de lesão, no ataque. O treinador se ampara no bom desempenho do time para crer em vaga. Contra o palmeiras, em mata-matas da Copa do Brasil, a equipe tricolor levou a melhor em 2000 e 2022 e espera repetir a dose.

“Vamos tentar fazer o melhor possível, pois sabemos como é jogar lá”, diz o treinador, minimizando a fase palmeirense. “Esse pequeno histórico negativo não quer dizer nada, Palmeiras é sempre muito competitivo”, avaliou. “Temos de ter respeito e buscar fazer um jogo muito seguro e espero que tenhamos uma grande atuação.”

Caso Pablo Maia não atue, o técnico pode recuar Rodrigo Nestor para o setor ou, ainda utilizar Jhegson Méndez ao lado de Gabriel Neves. Desta maneira teria apenas um armador, com Alisson, Michel Araújo e Rodriguinho brigando pela vaga.

